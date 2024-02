Čerňanská s Mokrášovou siedme v dvojboboch, titul obhájili Nemky

ME v lotyšskej Sigulde - dvojboby ženy:



1. Laura Nolteová, Neele Schutenová (Nem.) 1:41,53 min,

2. Kim Kalická, Anabel Galanderová (Nem.) +0,29 s,

3. Melanie Haslerová, Mara Morellová (Švaj.) +0.53 ...

7. Viktória ČERŇANSKÁ, Lucia MOKRÁŠOVÁ (SR) +1,68 s







Sigulda 4. februára (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili v nedeľu siedmu priečku v dvojboboch na ME v lotyšskej Sigulde. Preteky boli zároveň súčasťou prebiehajúcej sezóny Svetového pohára, v nich Slovenky obsadili 11. priečku.Európsky titul obhájili Nemky Laura Nolteová a Neele Schutenová, ktoré do cieľa dorazili s časom 1:41,53 min. Striebro si odniesli Kim Kalická a Anabel Galanderová s mankom 29 stotín sekundy na víťazné krajanky. Tretie sa umiestnili Švajčiarky Melanie Haslerová s Marou Morellovou (+0,53 s). Slovenské reprezentantky stratili na víťazky 1,68 s.Nolteová získala tretí titul v dvojboboch na ME, predtým uspela aj v rokoch 2021 a 2023. Na ZOH v Pekingu si odniesla zlato v tejto disciplíne. V roku 2023 sa stala prvou Európankou, ktorá triumfovala v monobobe na ME a zároveň aj na MS.