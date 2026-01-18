< sekcia Šport
Čerňanská s Mokrášovou skončili 11. v Altenbergu
Čerňanská si už predtým zabezpečila aj účasť na ZOH v súťaži monobobov.
Autor TASR
Altenberg 18. januára (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili v nedeľných záverečných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu 11. miesto v súťaži dvojbobov. S najväčšou pravdepodobnosťou si tým zaistili miestenku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v tejto disciplíne, definitívu určí olympijský rebríček, ktorý by mala Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) zverejniť v najbližšom čase.
Pilotka Čerňanská s brzdárkou Mokrášovou zaostali v Altenbergu o 3,21 sekundy za víťaznými domácimi reprezentantkami Laurou Nolteovou a Deborah Leviovou. Po 1. kole boli dvanáste, v druhej jazde sa zlepšili ešte o jedno miesto. Za sebou nechali dokopy šesť posádok. Už pred nedeľnou súťažou figurovali v olympijskom poradí na priečkach, ktoré znamenali zisk miestenky na ZOH, a túto pozíciu v nemeckom stredisku potvrdili.
Celkovou víťazkou SP sa stala v dvojboboch Nemka Nolteová, ktorá získala v siedmich súťažiach 1525 bodov. Triumfovala pred posádkou vedenou pilotkou Kaillie Humphriesovou z USA (1428) a krajankou Kalickou (1370).
Čerňanská si už predtým zabezpečila aj účasť na ZOH v súťaži monobobov. Olympiáda v Cortine bude jej druhou, premiéru pod piatimi kruhmi absolvovala už pred štyrmi rokmi v Pekingu.
Pilotka Čerňanská s brzdárkou Mokrášovou zaostali v Altenbergu o 3,21 sekundy za víťaznými domácimi reprezentantkami Laurou Nolteovou a Deborah Leviovou. Po 1. kole boli dvanáste, v druhej jazde sa zlepšili ešte o jedno miesto. Za sebou nechali dokopy šesť posádok. Už pred nedeľnou súťažou figurovali v olympijskom poradí na priečkach, ktoré znamenali zisk miestenky na ZOH, a túto pozíciu v nemeckom stredisku potvrdili.
Celkovou víťazkou SP sa stala v dvojboboch Nemka Nolteová, ktorá získala v siedmich súťažiach 1525 bodov. Triumfovala pred posádkou vedenou pilotkou Kaillie Humphriesovou z USA (1428) a krajankou Kalickou (1370).
Čerňanská si už predtým zabezpečila aj účasť na ZOH v súťaži monobobov. Olympiáda v Cortine bude jej druhou, premiéru pod piatimi kruhmi absolvovala už pred štyrmi rokmi v Pekingu.
SP v boboch v Altenbergu
ženy - dvojboby:
1. Laura Nolteová, Deborah Leviová (Nem.) 1:52,33 min., 2. Kaillie Armbruster Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA) +0,90 s, 3. Kim Kalická, Lauryn Siebertová (Nem.) +1,06, 4. Katrin Beierlová, Nicola Pichlerová (Rak.) +1,90, 5. Cynthia Appiahová, Skylar Siebenová (Kan.) +2,11, 6. Lisa-Marie Buckwitzová, Kira Lipperheideová (Nem.) +2,32 (57,06/57,59), ..., 11. Viktória ČERŇANSKÁ, Lucia MOKRÁŠOVÁ (SR) +3,21
ženy - dvojboby:
1. Laura Nolteová, Deborah Leviová (Nem.) 1:52,33 min., 2. Kaillie Armbruster Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA) +0,90 s, 3. Kim Kalická, Lauryn Siebertová (Nem.) +1,06, 4. Katrin Beierlová, Nicola Pichlerová (Rak.) +1,90, 5. Cynthia Appiahová, Skylar Siebenová (Kan.) +2,11, 6. Lisa-Marie Buckwitzová, Kira Lipperheideová (Nem.) +2,32 (57,06/57,59), ..., 11. Viktória ČERŇANSKÁ, Lucia MOKRÁŠOVÁ (SR) +3,21