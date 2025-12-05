< sekcia Šport
Čerňanská s Mokrášovou skončili v Park City štvrté
Čerňanská si v americkom stredisku zapísala aj dve šieste miesta v monoboboch.
Autor TASR
Park City 4. decembra (TASR) - Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová zaznamenali štvrtú priečku aj v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City. V súčte dvoch jázd nazbierali v noci na piatok na víťazné kanadské duo Bianca Ribiová, Brynn McNabbová manko 52 stotín sekundy. Od pódia ich delilo 27 stotín.
Čerňanská si v americkom stredisku zapísala aj dve šieste miesta v monoboboch. Slovenky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, teraz čakajú súťaže v Európe. Vo Svetovom pohári sa plánujú predstaviť v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.
