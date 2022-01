Čerňanská sa na olympijskú premiéru teší, väčšinu letu chce prespať

Bratislava 29. januára (TASR) - So slovenskou výpravou odcestovala v sobotu aj bobistka Viktória Čerňanská, ktorú čaká olympijská premiéra. Na ZOH sa predstaví v novej disciplíne monoboby žien. Prvej účasti pod olympijskými kruhmi sa už nevie dočkať, dlhý let si chce spríjemniť spánkom a čítaním.



Do archívu slovenského olympizmu sa zapíše ako prvá bobistka pod piatimi kruhmi. Vo veku 19 rokov sa od nej v Pekingu veľa neočakáva, bude suverénne najmladšou pretekárkou v štartovej listine. "Na olympiáde budem výrazne najmladšia, druhá najmladšia súperka bude staršia o celý jeden olympijský cyklus, má 23 rokov. Už to, že som sa dostala na olympiádu do Pekingu, je úspech. Neprezradím, aký výsledok by ma potešil, vynasnažím sa tam zajazdiť štyri dobré jazdy," uviedla Čerňanská pre TASR.



Pár hodín pred odletom svoje ambície zopakovala: "Forma stúpa a verím, že podám na ZOH dobrý výkon."



Po prílete do Číny ju ešte pred ostrou súťažou čakajú tréningy, v ktorých si bude môcť otestovať ľadový tobogan v stredisku Jen-čching. "Čakajú má dva neoficiálne tréningy a tri oficiálne. Trinásteho a štrnásteho ma čakajú preteky," povedala Čerňanská, ktorej športovým vzorom je lyžiarka Petra Vlhová: "Budem s ňou teraz spoločne v olympijskej dedine. Určite by som sa chcela ísť pozrieť na jej preteky, verím, že sa jej bude na olympiáde dariť."



Časť slovenskej výpravy v zložení Marián Skupek (sánkovanie), Ján Koristek, Peter Mlynár, Barbora Klementová, Alena Procházková, Kristína Sivoková (beh na lyžiach), Viktória Čerňanská a realizačné tímy s hlavným tlačovým atašé Ľubomírom Součekom odleteli podvečer z Viedne do Istanbulu a odtiaľ do Pekingu. "Veľmi sa teším aj napriek tomu, že ma čaká dlhý let. Väčšinu letu prespím a keď nie, budem čítať knihu a počúvať hudbu," dodala olympijská premiantka.