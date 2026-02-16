Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Šport

Čerňanská si udržala 20. pozíciu, postúpila do finálovej jazdy

.
Slovenská reprezentantka Viktória Černanská sa spúšťa po dráhe počas pretekov žien v monobobe na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťtriročná Čerňanská štartuje na svojej druhej zimnej olympiáde.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Cortina d'Ampezzo 16. februára (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská tesne postúpila do finálovej štvrtej jazdy v súťaži monobobov na ZOH 2026. Po pondelňajšej tretej jazde figurovala na 20. mieste v konkurencii 25 pretekárok, za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou zaostávala o 3,92 sekundy. Do záverečnej jazdy (21.06 h) sa dostalo iba 20 najlepších bobistiek.

Čerňanská sa po druhej jazde delila o priebežnú 20. priečku s Belgičankou Kelly van Petegemovou. V 3. kole sa síce opäť nevyhla menším nárazom, ale časom 1:00,55 min. si vylepšila osobné súťažné maximum na dráhe v Cortine d'Ampezzo a mohla sa tešiť z postupu. Pomohla jej aj neúčasť Rakúšanky Katrin Beierlovej, 17. po druhej jazde, ktorá odstúpila z pretekov zo zdravotných dôvodov - na tréningu pred ZOH si zlomila kosť v chodidle.

Po troch jazdách sa na čele poradia stále drží celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Nolteová, ktorá vedie pred dvojicou Američaniek. Druhá je naďalej Elana Meyersová Taylorová, ktorá skresala manko na vedúcu Nemku na 15 stotín. Tretiu priečku si držala obhajkyňa zlata z Pekingu Kaillie Armbrusterová Humphriesová (+0,24). Obe Američanky zlepšili traťový rekord zhodne na 59,08 s.

Slovenská reprezentantka Viktória Černanská sa spúšťa po dráhe počas tréningu ženského monobobu na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku, piatok 13. februára 2026.
Foto: TASR/AP


Dvadsaťtriročná Čerňanská štartuje na svojej druhej zimnej olympiáde. V monoboboch sa snaží vylepšiť 17. priečku zo ZOH 2022 v Pekingu, kde mala táto disciplína olympijskú premiéru. Na ZOH 2026 sa slovenská pilotka predstaví spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou ešte v súťaži dvojbobov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?