Čerňanská skončila piata na Severoamerickom pohári vo Whistleri

Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská. Foto: TASR - Martin Baumann

V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

Whistler 21. novembra (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská vstúpila do olympijskej sezóny piatym miestom v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri. Za víťaznou domácou Ericou Vossovou zaostala v súčte dvoch jázd o 1,36 sekundy. Vo Whistleri absolvuje ďalšie preteky monobobov v noci na sobotu (od 23.00 SEČ), následne bude štartovať s Luciou Mokrášovou v súťaži dvojbobov.

Čerňanská s Mokrášovou bojujú o účasť na ZOH 2026. V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.
