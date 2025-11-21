< sekcia Šport
Čerňanská skončila piata na Severoamerickom pohári vo Whistleri
Autor TASR
Whistler 21. novembra (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská vstúpila do olympijskej sezóny piatym miestom v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri. Za víťaznou domácou Ericou Vossovou zaostala v súčte dvoch jázd o 1,36 sekundy. Vo Whistleri absolvuje ďalšie preteky monobobov v noci na sobotu (od 23.00 SEČ), následne bude štartovať s Luciou Mokrášovou v súťaži dvojbobov.
Čerňanská s Mokrášovou bojujú o účasť na ZOH 2026. V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára majú ešte predstaviť v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.
