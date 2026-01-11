Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čerňanská skončila piata v monoboboch na Severoamerickom pohári

Na archívnej snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská. Foto: TASR - Martin Baumann

Spolu s brzdárkou Luciou Mokrášovou budú ešte v dejisku ZOH 1932 a 1980 štartovať v súťaži dvojbobov.

Autor TASR
Lake Placid 11. novembra (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská skončila v súťaži monobobov na ďalšom podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid na piatom mieste. Na víťaznú Kanaďanku Biancu Ribiovú stratila v súčte dvoch jázd 1,05 sekundy. V súťaži štartovalo dokopy 12 pretekárok.

Čerňanská, ktorá už má istú miestenku na olympijské preteky v monoboboch v Cortine d'Ampezzo, nadviazala na predošlé výsledky z Lake Placid, pred týždňom obsadila v tomto americkom stredisku piatu a štvrtú priečku. Spolu s brzdárkou Luciou Mokrášovou budú ešte v dejisku ZOH 1932 a 1980 štartovať v súťaži dvojbobov.
