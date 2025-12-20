< sekcia Šport
Čerňanská štrnásta v monoboboch v Sigulde
Vo štvrtých pretekoch monobobov v sezóne zaostala za víťazkou Bree Walkerovou z Austrálie v súčte dvoch jázd o 1,20 sekundy.
Autor TASR,aktualizované
Sigulda 20. decembra (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská obsadila v sobotných pretekoch Svetového pohára v lotyšskej Sigulde 14. priečku. Vo štvrtej súťaži monobobov v sezóne zaostala za víťazkou Bree Walkerovou z Austrálie v súčte dvoch jázd o 1,20 sekundy. Druhá skončila Nemka Laura Nolteová (+0,11) a pódium doplnila Rakúšanka Katrin Beierlová (+0,14).
Olympijská šampiónka Nolteová sa drží na čele celkového poradia SP v monoboboch, ale Walkerová stiahla stratu na tri body. Pre Čerňanskú to bola tohtosezónna premiéra vo Svetovom pohári, úvod ročníka absolvovala za oceánom na Severoamerickom pohári. Spolu s Luciou Mokrášovou by mala v nedeľu v Sigulde štartovať v súťaži dvojbobov. Slovenské reprezentantky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, sa plánujú v rámci SP predstaviť ešte vo Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.
SP v boboch v Sigulde:
ženy - monoboby: 1. Breeana Walkerová (Aus.) 1:46,48 min, 2. Laura Nolteová (Nem.) +0,11 s, 3. Katrin Beierlová (Rak.) +0,14, 4. Lisa-Marie Buckwitzová (Nem.) +0,20, 5. Elana Meyersová Taylorová (USA) +0,25, 6. Kaillie Humphriesová (USA) a Melanie Haslerová (Švaj.) +0,31, ..., 14. Viktória ČERŇANSKÁ (SR) +1,20
celkové poradie SP (po 4 zo 7 súťaží):
1. Nolteová 845 b., 2. Walkerová 842, 3. Buckwitzová 760, 4. Haslerová 704, 5. Kaysha Loveová (USA) 691, 6. Humphriesová 688, ..., 23. ČERŇANSKÁ 112
