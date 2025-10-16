< sekcia Šport
ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10
V relácii TASR TV Šport Tu a Teraz diskutuje Anton Krajčoviech s bobistkou Viktóriou Čerňanskou.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská bobistka Viktória Čerňanská absolvovala pred kľúčovou olympijskou sezónou prípravu v spolupráci s lotyšskými trénermi. Od novembra do januára zabojuje o svoju druhú účasť pod piatimi kruhmi i premiérovú pre slovenský ženský dvojbob. O plánoch, cieľoch aj príprave rozprávala pre TASR v relácii ŠPORT Tu a Teraz.
Čerňanská dosahovala v uplynulej sezóne lepšie výsledky v dvojbobe ako v monoboboe, s ktorým bola na ZOH v Pekingu. Od januára 2023 preteká s brzdárkou Luciou Mokrášovou a toto zloženie sa smerom k olympiáde nemá meniť. Tandem bol v ročníku 2024/25 dvakrát v najlepšej desiatke - konkrétne v lotyšskej Sigulde a Lillehammeri, v oboch prípadoch na deviatej priečke. „Aj keď sme pretekali len dve, vždy sme to vnímali ako tím. Náš tréner, Milan Jagnešák, je vlastne zakladateľ tohto športu na Slovensku. V minulej sezóne však nastala výnimočná situácia, pretože mal zdravotné problémy a musel podstúpiť operácie, takže s nami nemohol byť osobne. V boboch je však už 25 rokov a má veľmi dobré vzťahy s viacerými bobistami – súčasnými aj bývalými. Obzvlášť úzky kontakt má s lotyšským tímom. Vďaka tomu s nimi dohodol spoluprácu a oni súhlasili, že nám pomôžu s prípravou,“ uviedla Čerňanská. Jagnešák je zároveň predsedom Slovenského zväzu bobistov a bol pilotom historicky prvého slovenského dvojbobu a štvorbobu na ZOH 2002 v Salt Lake City. Celkovo štartoval na štyroch olympiádach, naposledy v Soči.
Jeho zverenkyňa Čerňanská označila v minulosti za slabú stránku štart, ktorý je v boboch kľúčový. Obzvlášť dôležitý je na krátkych tratiach, kde pilotka nemôže prípadný nevydarený štart vykompenzovať na dráhe. „Letná príprava prebehla podľa mňa veľmi dobre. Začali sme už v marci, takže máme za sebou niekoľko mesiacov náročného tréningu. Leto je vždy dlhé a fyzicky ťažké – počas neho len trénujeme, chodíme na sústredenia a snažíme sa čo najlepšie pripraviť na zimnú sezónu. Tento rok máme aj nový tím trénerov z Lotyšska. Spolupracujeme s Oskarom Kibermanisom a Jānisom Ozolsom. Trénovali sme aj priamo v Lotyšsku, kde sme absolvovali sústredenie, a teraz sa už tešíme na zimu,“ priblížila Čerňanská. Kibermanis má na konte niekoľko cenných kovov z MS aj ME, v dvojbobe získal na svetovom šampionáte 2020 zlato.
Pri Čerňanskej zostáva stále hlavným trénerom on. Okrem samotného bobovania sa pretekárky zameriavajú aj na šprint a vzpieranie. „Miňo Jagnešák naše tréningy koordinuje. Chodili sme na sústredenia do Lotyšska, kde sme trénovali a potom sme sa vracali späť na Slovensko, kde sme pokračovali v príprave. Na Slovensku spolupracujeme aj s trénerom Petrom Švecom, ktorý sa venuje najmä vzpieraniu. Naša príprava teda kombinuje silové tréningy, vzpieranie a atletiku. Miňo zostáva hlavnou postavou tímu, ale komunikácia a spolupráca prebieha medzi viacerými ľuďmi,“ vysvetlila Čerňanská. Vzpieranie je kľúčovým pre rozbiehanie, keďže dvojbob váži 180 kilogramov a monobob len o 15 kíl menej.
„Trénujeme najmä v posilňovni, kde sa venujeme vzpieraniu a rôznym doplnkovým cvičeniam. Okrem toho trénujeme aj na štadióne, kde máme špeciálny trenažér na kolieskach – je to konštrukcia, ktorá pripomína bob, a slúži na nácvik štartu, keď ho tlačíme po rovnej ploche. Boli sme aj na sústredení v Prahe, kde majú trenažér, ktorý ide z kopca a lepšie simuluje bobový štart na ľade. Podobný sme využívali aj počas tréningov v Lotyšsku. Nedávno sme absolvovali aj tréning na ľadovom trenažéri, kde sme už trénovali skutočný štart na ľade,“ povedala Čerňanská. „Toto bude už moja ôsma sezóna, takže väčšinu bobových dráh už celkom dobre poznám, okrem novej trate v Cortine, ktorá je pre mňa ešte neznáma. V boboch sa netrénuje pomocou nejakých špeciálnych trenažérov, virtuálnej reality alebo podobných pomôcok. Je to veľmi špecifický šport. Jazdu si vieme nacvičiť iba priamo na dráhe a priamo v bobe počas reálnych jázd,“ vysvetlila 23-ročná bobistka. Usporiadateľská krajina ZOH 2026 dlho riešila komplikácie ohľadom výstavby bobovej dráhy. Za účelom udržateľnosti odporúčal MOV využiť jednu z dráh v okolitých krajinách, no domáci chceli úplne opačný prístup. Ten sa im aj podarilo presadiť a ešte stále rekonštruujú Eugenio Monti Sliding Centre, ktoré hostilo ZOH 1956 a bobistom slúžilo do roku 2008. Nová trať je síce na rovnakom mieste, zachováva niektoré sekcie i názvy zákrut pôvodnej, fyzicky s ňou však nemá nič spoločné.
Jedna z tratí, na ktorej je kľúčový spomínaný štart, sa nachádza v Innsbrucku. V novembri hostí druhé preteky svetového pohára, ktoré sú dôležité pri získavaní bodov do olympijského rebríčka. Ten sa spúšťa 16. novembra začiatkom severoamerického pohára a končí 18. januára (vrátane) záverečným podujatím svetového pohára v nemeckom Altenbergu. Preteky svetového pohára majú v olympijskom rankingu väčšiu váhu než severoamerický či európsky pohár, no Čerňanská začne sezónu v zámorí. V minulosti vyhrala na tomto podujatí preteky vo Whistleri, na najrýchlejšej dráhe sveta. „Naše rozhodnutie štartovať v severoamerickom pohári je najmä strategické. Koná sa tam totižto viacero pretekov v jednom týždni, čo nám dáva viac príležitostí zbierať výsledky. Kvalifikácia na ZOH sa bude hodnotiť na základe siedmich najlepších výsledkov, my však môžeme absolvovať až 12 pretekov, takže si potom môžeme vybrať tie najlepšie výsledky,“ vysvetlila Čerňnanská.
Popri dvojbobe zostáva pre Čerňanskú rovnocennou disciplínou aj monobob, ktorý sa dostal do väčšieho povedomia pred cca 10 rokmi a olympijskú premiéru mal v Pekingu. „Monobob je dosť náročný na jedného jazdca. Keď sa rozprávam s mužmi, vždy mi hovoria, že je obdivuhodné, ako ženy tlačia dvojbob, keďže na ňom pretekajú aj oni. No a monobob je len o niečo ľahdší. Od chvíle, čo som začala jazdiť dvojbob, mi monobob príde ešte zradnejšou disciplínou – hlavne preto, že vzadu nemám brzdárku, ktorá by pridala váhu. Bob sa tak viac šmýka a riadenie je oveľa citlivejšie a náročnejšie,“ vysvetlila Čerňanská. Nezanedbateľnou súčasťou bobov je aj preťaženie, ktoré dosahuje v určitých úsekoch hodnotu 5 g: „Už som na to zvyknutá a viem, kedy ho očakávať. Na tréningoch robím hlavne cviky na posilnenie krku, aby som dokázala pevne držať hlavu, aj keď mám na nej prilbu, ktorá váži približne jedno kilo, čo je ďalšia záťaž navyše.“
Hlavným cieľom zostáva pre Čerňanskú kvalifikácia na olympiádu, no pridať by chcela aj ďalšie umiestnenia v najlepšej desiatke na pretekoch svetového pohára. Doposiaľ ich nazbierala šesť. „Sezónu začneme v severoamerickom pohári, kde by sme chceli dosiahnuť čo najlepšie výsledky, ideálne medailové miesta. Potom, keď sa presunieme do svetového pohára, naším cieľom je pravidelne sa umiestňovať medzi desiatimi najlepšími,“ dodala Čerňanská.
