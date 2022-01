Čerňanská získala miestenku do Pekingu v monoboboch

Bratislava 16. januára (TASR) - Slovensko bude mať na ZOH prvýkrát v histórii zastúpenie v ženských boboch. Na februárových hrách v Pekingu sa predstaví Viktória Čerňanská, ktorá sa získala olympijskú miestenku v súťaži monobobov.



Čerňanská sa kvalifikovala na ZOH 2022 vďaka svojim umiestneniam vo Svetovej sérii. Vo svetovom rebríčku v monoboboch žien jej momentálne patrí 26. priečka. V redukovanom olympijskom rebríčku k 16. januáru sa však dostala do najlepšej dvadsiatky.



Na ZOH sa kvalifikovalo v monoboboch 20 pretekárok, štyri top krajiny vyšlú do Pekingu po dve pretekárky, ostatných 12 krajín po jednej. Pre členku Juniorského olympijského tímu 2021 to bude premiéra pod piatimi kruhmi. "Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli sa dostať takto ďaleko, každému, kto ma podporuje a fandí mi. Bez Vás by to nešlo. Stále neverím, že prepisujem históriu ako prvá ženská bobistka zo Slovenka, ktorá pôjde na olympiádu. Uverím tomu, asi až keď tam budem," uviedla Čerňanská na svojej oficiálnej facebookovej stránke.



Pri testovaní monobobov ako novej olympijskej disciplíny na zimných olympijských hrách mládeže 2020 v Lausanne získala Čerňanská striebornú medailu. Na ZOH (2002-2014) už štyrikrát štartovali slovenskí bobisti, vždy však išlo o mužské posádky vedené pilotom Milanom Jagnešákom, súčasným prezidentom Slovenského zväzu bobistov a Čerňanskej trénerom.