Čerňanská získala olympijskú miestenku v monoboboch

.
Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská. Foto: TASR - Martin Baumann

Čerňanská si miestenku zaistila najmä výsledkami na Severoamerickom pohári, kde skončila v monoboboch raz štvrtá, dvakrát piata a trikrát šiesta.

Lake Placid 5. novembra (TASR) - Slovensko bude mať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo zastúpenie aj v boboch. Na februárových hrách sa predstaví Viktória Čerňanská, ktorá si zabezpečila zisk olympijskej miestenky v monoboboch.

Dvadsaťtriročná bobistka definitívne spečatila svoju účasť na ZOH svojimi jazdami na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid, kde v dvoch súťažiach monobobov obsadila piate a štvrté miesto. Čerňanská sa kvalifikovala na olympiádu na základe kombinovaného rebríčka Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie (IBSF), v ktorom jej patrí momentálne 22. miesto a už ju nemôže nikto z postupových pozícií vytlačiť. IBSF zverejní zoznam kvalifikovaných po konci celého kvalifikačného obdobia (18. januára). Na ZOH sa v monoboboch dostane 25 pretekárok, okrem kombinovaného rebríčka sa do úvahy bude brať aj monobobový renking. Slovensko má aktuálne nárok na jednu miestenku v tejto disciplíne.

Čerňanská si miestenku zaistila najmä výsledkami na Severoamerickom pohári, kde skončila v monoboboch raz štvrtá, dvakrát piata a trikrát šiesta. Počas sezóny štartovala aj na jedných pretekoch Svetového pohára, v lotyšskej Sigulde obsadila 14. priečku. Čerňanská sa predstaví pod piatimi kruhmi druhýkrát v kariére, pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila na 17. mieste.

Slovenská pilotka sa bude ešte usilovať získať olympijskú miestenku spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou aj v disciplíne dvojboby. V rebríčku sa takisto zatiaľ držia na postupových pozíciách.
.

