Černého osobák neuspokojil: Mám čo robiť, aby som bol v Paríži

Budapešť 19. augusta (TASR) - Španielsky chodec Alvaro Martin triumfoval na atletických MS v Budapešti v chôdzi na 20 km. Úradujúci majster Európy zvíťazil vo svetovom výkone roka 1:17:32 h. Slovenský reprezentant Dominik Černý obsadil 34. priečku časom 1:23:42, čím si o deväť sekúnd vylepšil osobný rekord.



Na druhom mieste prišiel do cieľa Švéd Perseus Karlström, ktorý za víťazom zaostal o sedem sekúnd, o ďalších osem sekúnd za ním skončil na bronzovej pozícii Brazílčan Caio Bonfim. Preteky nezvládli Japonci, ktorí pred rokom obsadili prvé dve priečky. Strieborný z MS v Eugene Koki Ikeda síce od úvodu nastolil rýchle tempo a 15 km sa pohyboval sám na čele, no došli mu sily a napokon sa nedostal ani do prvej desiatky, rovnako ako obhajca zlata Tošikazu Jamaniši.



Preteky pre búrku odštartovali o dve hodiny neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. Černého to vôbec nevyviedlo z miery. "Dnes sme mali úplne ideálne podmienky. Pred pretekmi popršalo, počas nich trochu mrholilo, vzduch bol výborný. Preto som očakával, že si osobák zlepším aspoň o minútu," prezradil podľa atletika.sk Černý, ktorý svoje umiestnenie z minuloročných MS zlepšil o tri miesta.



Člena VŠC Dukla Banská Bystrica čaká na podujatí štart ešte aj na trati 35 km, no olympijská dvadsiatka bola pre neho prioritou. "Mám čo robiť, aby som sa na budúci rok dostal na olympijské hry. Keďže v programe olympiády ostala len jedna individuálna chodecká disciplína, konkurencia výrazne vzrástla. Napriek tomu si však verím, že v Paríži na 20 km nebudem chýbať. Myslel som si, že dnes pôjdem rýchlejšie. Príprava mi vyšla, nebrzdili ma v nej žiadne obmedzenia, trénovalo sa mi výborne. Dúfam, že som sa teraz aspoň dobre rozpretekal a na 35 km dosiahnem ešte lepšie umiestenie," vyjadril nádej Černý.