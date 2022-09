Černý celkovým víťazom Okolo Slovenska, záverečnú etapu vyhral Heast

Víťaz celkovej klasifikácie: Josef Černý (Quick-Step - Alpha Vinyl)



Víťaz bodovacej súťaže: Jasper Haest (VolkerWessels Team)



Víťaz vrchárskej súťaže: Lorenzo Fortunato (EOLO - Kometa)



Víťaz súťaže do 23 rokov: Archie Ryan (Jumbo - Visma)



Víťaz súťaže o najlepšieho Slováka: Martin Svrček (Quick-Step - Alpha Vinyl)



Najbojovnejší jazdec 66. ročníka pretekov: Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA)

Košice 17. septembra (TASR) - Český cyklista Josef Černý z tímu Quick-Step - Alpha Vinyl sa stal celkovým víťazom 66. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Záverečnú 4. etapu z Levoče do Košíc vyhral Holanďan Jasper Heast, ktorý prišiel do cieľa súčasne s tímovým kolegom a krajanom Petrom Schultingom. Víťazom súťaže o najlepšieho Slováka sa stal Martin Svrček (Quick-Step - Alpha Vinyl).Pretekári tímu Jumbo - Visma v úvode pretekov kontrolovali nástupy a únik sa po 5 km nepodaril ani trojici Matúš Štoček (ATT Investments), Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica) a Leo van Belle (Jumbo - Visma), ktorú ešte pred prvou rýchlostnou prémiou pohltil pelotón. Na nej bol najrýchlejší Čech Josef Černý (Quick-Step - Alpha Vinyl), ktorý získal tri bonifikačné sekundy a upevnil si pozíciu na čele predbežnej klasifikácie.Po prvej rýchlostnej prémii sa od balíku oddelila dvojica Dávid Kaško (Dukla Banská Bystrica) a Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA), ale pred prvou horskou prémiou ich pohltil balík. Na 23. kilometri prišla prvá horská prémia Podgrajnár, na ktorej získal tri body Carlos Garcia z Equipo Kern Pharma. Viacero pretekárov sa snažilo o úniky, k aktívnym patrili najmä Pavol Rovder (Dukla Banská Bystrica), Jefferson Cepeda (Caja Rural - Seguros RGA), Peter Schulting (VolkerWessels Team), Michael Belleri (Biesse - Carrera) či Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski). Po 50 km bolo v líderskej skupine 8 cyklistov. Druhá horská prémia na Štosskom sedle sa stala korisťou Pavla Rovdera z Banskej Bystrice, ktorý si pripísal 6 bodov a napokon bol najrýchlejší aj na poslednej tretej, na ktorej získal na Jasovskom kopci 3 body. Po nej mala vedúca skupina takmer 4-minútový náskok na pelotón.V Čečejovciach čakala na pretekárov rýchlostná prémia, v ktorej bol najrýchlejší Jasper Heast (VolkerWessels Team) a získal 6 bodov + 3 bonifikačné sekundy. Pelotón postupne zrýchľoval a sťahoval manko na vedúcu skupinu. Na čele pretekov boli na 163 kilometri Rovder a Cepeda. Poslednú rýchlostnú prémiu, po ktorej nasledoval krátky okruh centrom Košíc, vyhral Jasper Heast, ktorý si napokon pripísal aj triumf v záverečnej etape, do ktorej prišiel bok po boku s tímovým kolegom Petrom Schultingom. Černý si s prehľadom udržal najcennejší dres.Ocenenie pre najbojovnejšieho jazdca 4. etapy získal Pavol Rovder z Dukly Banská Bystrica. Najbojovnejším pretekárom 66. ročníka Okolo Slovenska sa stal Jefferson Cepeda z tímu Caja Rural - Seguros RGA. Jasper Haest triumfoval v bodovacej súťaži, dres pre najlepšieho vrchára patrí Lorenzovi Fortunatovi (EOLO - Kometa) a súťaž do 23 rokov vyhral Archie Ryan (Jumbo - Visma).