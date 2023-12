Černý prvýkrát Chodcom roka, najlepším trénerom Benčík

Bratislava 30. decembra (TASR) - Titul Chodec roka 2023 patrí Dominikovi Černému. Atlét banskobystrickej Dukly vyhral tradičnú anketu po prvý raz v kariére – so ziskom 185 bodov, o 40 vyšším ako druhá v poradí Hana Burzalová, jeho snúbenica a ďalšia zverenka trénera Romana Benčíka. Tretiu priečku obsadila najskúsenejšia zo slovenskej chodeckej špičky Mária Katerinka Czaková (112). Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského atletického zväzu.



Obhajca vlaňajšieho prvenstva a dvojnásobný Chodec roka Miroslav Úradník skončil ako druhý najlepší muž na 6. mieste (46), čo je odzrkadlenie sezóny poznačenej vleklým zranením, pre ktoré vynechal aj majstrovstvá sveta v Budapešti. Pred rokom druhý Michal Morvay (20) sa umiestnil opäť hneď za Úradníkom. „Sezónu hodnotím pozitívne. Vo všetkých disciplínach som si zlepšil osobný rekord. Od päťky až po tridsaťpäťku. Prvý rok som bol profesionálny športovec a zmenu som pocítil. Mohol som sa naplno venovať športu a verím, že trend postupného napredovania si nasledujúce roky udržím,“ uviedol Černý pre atletika.sk na margo uplynulej sezóny..



Najúspešnejší člen slovenskej výpravy na tohtoročných majstrovstvách sveta v Budapešti nefiguroval na prvom mieste iba na jedinom hlasovacom lístku a na piedestál sa vyšvihol z vlaňajšieho tretieho miesta. Dvadsaťšesťročný odchovanec chôdze v Novom Meste nad Váhom bol v tejto sezóne 21. na 20 km na Európskom pohári v Poděbradoch a na svetový šampionát sa naladil 7. miestom na Svetovej univerziáde v Čcheng-tu. V Budapešti dokráčal najskôr 34. na dvadsiatke, ale chuť si napravil 19. miestom na 35 km v novom osobnom rekorde 2:32:56 a tiež opätovanou žiadosťou o ruku Hanky Burzalovej, ktorá sa stala mediálnym hitom šampionátu. Osobné maximá si posunul vonku na ovále na 5000 m (19:12,29) i 10 000 m (40:55,12), vonku na ceste na 10 km (41:07), 20 km (1:21:42) a 35 km (2:32:56). V koncoročných európskych tabuľkách 2023 figuruje na 21. mieste na 20 km (1:21:42) a 25. je na 35 km (2:32:56).



„Najviac si z uplynulej sezóny cením 19. miesto na 35 km z majstrovstiev sveta a osobný rekord na dvadsiatke v Zittau. Čas 1:21:42 dáva nádej do budúcnosti, že by som mohol konkurovať aj svetovej špičke. Bola to taká prvá lastovička naznačujúca, že by som sa v nasledujúcej sezóne mohol priblížiť aj k ostrému olympijskému limitu. Do zimnej prípravy to bola dobrá motivácia,“ dodal Černý.