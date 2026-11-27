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Čerstvý majster sveta Marc Marquez nečakane ukončil kariéru
Marquez pri tom v lete oznámil predĺženie spolupráce s Ducati do konca sezóny 2028, avšak dlhoročné pôsobenie si vybralo daň v podobe fyzického zdravia a častých zranení.
Autor TASR,aktualizované
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Valencia 27. novembra (TASR) - Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez nečakane oznámil pred prvým tréningom na Veľkú cenu Valencie seriálu majstrovstiev sveta triedy MotoGP, že pôjde o jeho posledné preteky v kariére. Tridsaťtriročný Španiel pritom iba pred niekoľkými dňami získal ôsmy titul majstra sveta, čím sa vyrovnal v historických štatistikách Talianovi Giacomovi Agostinimu. Na mimoriadne zvolanej tlačovej konferencii uviedol, že rozhodnutie urobil začiatkom októbra po pretekoch v Japonsku.
V súčte s nižšími kategóriami sa Marquez stal už desiatykrát svetovým šampiónom. Pred začiatkom víkendového programu vo Valencii zanechal fanúšikom prostredníctvom televíznych kamier prekvapivý odkaz: „Porozprávame sa o tom neskôr, ale ďakujem každému, kto bol súčasťou tejto cesty. Verím, že ste to užili tak, ako ja. Toto budú moje posledné preteky v MotoGP. Napísali sme históriu.“ Svojím rozhodnutím prekvapil nielen fanúšikov, ale aj mnohých jazdcov. Ducati následne potvrdilo Marquezovo rozhodnutie prostredníctvom sociálnych sietí.
Marquez pri tom v lete oznámil predĺženie spolupráce s Ducati do konca sezóny 2028, avšak dlhoročné pôsobenie si vybralo daň v podobe fyzického zdravia a častých zranení. Španiel už neraz naznačoval, že stojí pred rozhodnutím pokračovať v MotoGP. V aktuálnom ročníku dokázal zmazať 102-bodovú stratu na Taliana Marca Bezzecchiho a ziskom ôsmeho titulu majstra sveta prekonať Valentina Rossiho. Išlo o historicky najväčší obrat, ktorý skončil celkovým prvým miestom v MotoGP.
Španiel odštartoval kariéru v kategórii do 125 cm v roku 2008, prvý titul získal o dva roky neskôr. V roku 2012 triumfoval v Moto2 a hneď na to prešiel do MotoGP. Šesťkrát získal v kráľovskej triede titul svetového šampióna s Hondou, dvakrát s Ducati.
V piatok na následnej tlačovej konferencii prezradil, že rozhodnutie o konci kariéry urobil začiatkom októbra po pretekoch v Japonsku. Informoval o ňom iba svojho brata a zároveň rivala v MotoGP Alexa. Počas stretnutia s novinármi, pred zrakmi mnohých kolegov z jazdeckého sveta, opakovane bojoval so slzami.
„Niekedy človek nepotrebuje dôvody. Začal som postupne pociťovať strach – nie z motocyklov ani z rýchlosti,“ povedal Marquez podľa agentúry DPA. K tomuto kroku ho napokon po mnohých zdravotných problémoch priviedol zdravý rozum. Zatiaľ nevedel povedať, kam povedú jeho ďalšie kroky: „Najskôr musím pochopiť, čo potrebujem vo svojom ďalšom živote.“
Tridsaťtriročný Španiel sa po viacerých operáciách a niekoľkých vážnych zraneniach už v predchádzajúcej sezóne dokázal vrátiť na čelo kráľovskej triedy. Podľa vlastných slov však opakovane trpel diplopiou, teda dvojitým videním.
V súčte s nižšími kategóriami sa Marquez stal už desiatykrát svetovým šampiónom. Pred začiatkom víkendového programu vo Valencii zanechal fanúšikom prostredníctvom televíznych kamier prekvapivý odkaz: „Porozprávame sa o tom neskôr, ale ďakujem každému, kto bol súčasťou tejto cesty. Verím, že ste to užili tak, ako ja. Toto budú moje posledné preteky v MotoGP. Napísali sme históriu.“ Svojím rozhodnutím prekvapil nielen fanúšikov, ale aj mnohých jazdcov. Ducati následne potvrdilo Marquezovo rozhodnutie prostredníctvom sociálnych sietí.
Marquez pri tom v lete oznámil predĺženie spolupráce s Ducati do konca sezóny 2028, avšak dlhoročné pôsobenie si vybralo daň v podobe fyzického zdravia a častých zranení. Španiel už neraz naznačoval, že stojí pred rozhodnutím pokračovať v MotoGP. V aktuálnom ročníku dokázal zmazať 102-bodovú stratu na Taliana Marca Bezzecchiho a ziskom ôsmeho titulu majstra sveta prekonať Valentina Rossiho. Išlo o historicky najväčší obrat, ktorý skončil celkovým prvým miestom v MotoGP.
Španiel odštartoval kariéru v kategórii do 125 cm v roku 2008, prvý titul získal o dva roky neskôr. V roku 2012 triumfoval v Moto2 a hneď na to prešiel do MotoGP. Šesťkrát získal v kráľovskej triede titul svetového šampióna s Hondou, dvakrát s Ducati.
V piatok na následnej tlačovej konferencii prezradil, že rozhodnutie o konci kariéry urobil začiatkom októbra po pretekoch v Japonsku. Informoval o ňom iba svojho brata a zároveň rivala v MotoGP Alexa. Počas stretnutia s novinármi, pred zrakmi mnohých kolegov z jazdeckého sveta, opakovane bojoval so slzami.
„Niekedy človek nepotrebuje dôvody. Začal som postupne pociťovať strach – nie z motocyklov ani z rýchlosti,“ povedal Marquez podľa agentúry DPA. K tomuto kroku ho napokon po mnohých zdravotných problémoch priviedol zdravý rozum. Zatiaľ nevedel povedať, kam povedú jeho ďalšie kroky: „Najskôr musím pochopiť, čo potrebujem vo svojom ďalšom živote.“
Tridsaťtriročný Španiel sa po viacerých operáciách a niekoľkých vážnych zraneniach už v predchádzajúcej sezóne dokázal vrátiť na čelo kráľovskej triedy. Podľa vlastných slov však opakovane trpel diplopiou, teda dvojitým videním.