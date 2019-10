Čerstvý tridsiatnik Stoch s asistenciou pri premiére v základe PAOK-u

Solún 21. októbra (TASR) - Slovenský krídelník Miroslav Stoch premiérovo v tejto sezóne nastúpil v základnej zostave PAOKu Solún. V nedeľnom zápase 7. kola najvyššej gréckej súťaže odohral 74 minút a k víťazstvu nad Lamiou 3:0 prispel prihrávkou na gól.



Stoch asistoval pri treťom zásahu, ktorý padol už v 11. minúte. "Hralo sa mi naozaj veľmi dobre. Zápas sme ovládli takpovediac od prvej minúty a rýchlo sme získali trojgólové vedenie. Mohlo to skončiť aj vyšším rozdielom, ale buďme radi aj za 3:0. Bolo to naše prvé presvedčivé víťazstvo v tejto sezóne a zároveň premiérový zápas, kedy sme neinkasovali," povedal Stoch pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.



Slovenský reprezentant nastúpil na stretnutie premiérovo ako tridsiatnik, narodeniny mal v sobotu. "Na oslavy samozrejme nebol priestor, pretože sme hrali, no rodinka mi doma pripravila veľmi milé privítanie, za čo som rád," prezradil.