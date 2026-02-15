< sekcia Šport
Cerundolo a Darderi zabojujú o titul na turnaji ATP v Buenos Aires
Darderi postúpil do finále po tom, ako v pozícii nasadenej dvojky vyradil turnajovú sedmičku Argentínčana Sebastiana Baeza takisto v dvoch setoch 7:6 (2), 6:1.
Autor TASR
Buenos Aires 15. februára (TASR) - O titul vo dvojhre na tenisovom turnaji ATP v Buenos Aires zabojujú domáci Argentínčan Francisco Cerundolo a Talian Luciano Darderi. Najvyššie nasadený hráč Cerundolo zdolal v semifinále krajana a sedmičku „pavúka“ Tomasa Martina Etcheverryho 6:3, 7:5. Darderi postúpil do finále po tom, ako v pozícii nasadenej dvojky vyradil turnajovú sedmičku Argentínčana Sebastiana Baeza takisto v dvoch setoch 7:6 (2), 6:1.
dvojhra - semifinále:
Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-7) 6:3, 7:5, Luciano Darderi (Tal.-2) - Sebastian Baez (Arg.-4) 7:6 (2), 6:1
