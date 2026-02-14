< sekcia Šport
Cerundolo nastúpi v semifinále v Buenos Aires proti Etcheverrymu
Domáci najvyššie nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil s Čechom Vítom Kopřivom 6:4, 6:3.
Autor TASR
Buenos Aires 14. februára (TASR) - Argentínsky tenista Francisco Cerundolo postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Buenos Aires. Domáci najvyššie nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil s Čechom Vítom Kopřivom 6:4, 6:3. V ďalšej fáze nastúpi proti krajanovi Tomasovi Martinovi Etcheverrymu, ktorý si poradil s Čiľanom Alejandrom Tabilom v troch setoch 1:6, 6:3, 6:4.
dvojhra - štvrťfinále:
Luciano Darderi (Tal.-2) - Pedro Martinez (Šp.) 7:5, 6:1, Sebastian Baez (Arg.-4) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.-6) 7:6 (5), 6:2, Tomas Martin Etcheverry (Arg.-7) - Alejandro Tabilo (Čile) 1:6, 6:3, 6:4, Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Vít Kopřiva (ČR) 6:4, 6:3
