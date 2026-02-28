Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cerundolo postúpil do semifinále turnaja ATP v Santiagu

Na snímke argentínsky tenista Francisco Cerundolo. Foto: TASR/AP

V pozícii nasadenej jednotky zdolal vo štvrťfinále Emilia Navu z USA hladko 6:1 a 6:1.

Autor TASR
Santiago 28. februára (TASR) - Argentínsky tenista Francisco Cerundolo sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v čilskom Santiagu. V pozícii nasadenej jednotky zdolal vo štvrťfinále Emilia Navu z USA hladko 6:1 a 6:1.



dvojhra - štvrťfinále:

Yannick Hanfmann (Nem.) - Vilius Gaubas (Lit.) 3:6, 6:2, 6:2, Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Emilio Nava (USA) 6:1, 6:1, Luciano Darderi (Tal.-2) - Andrea Pellegrino (Tal.) 6:3, 3:6, 6:2, Sebastian Baez (Arg.-3) - Alejandro Tabilo (Čile-8) 7:6 (2), 6:1
