Cerundolo triumfoval vo finále turnaja ATP v Buenos Aires

Na snímke Francisco Cerundolo. Foto: TASR/AP

Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojku pavúka Luciana Darderiho z Talianska 6:4, 6:2 a pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.

Autor TASR
Buenos Aires 15. februára (TASR) - Domáci Argentínčan Francisco Cerundolo triumfoval vo dvojhre na tenisovom turnaji ATP v Buenos Aires. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojku pavúka Luciana Darderiho z Talianska 6:4, 6:2 a pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.



dvojhra - finále:

Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Luciano Darderi (Tal.-2) 6:4, 6:2
