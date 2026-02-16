< sekcia Šport
Cerundolo triumfoval vo finále turnaja ATP v Buenos Aires
Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojku pavúka Luciana Darderiho z Talianska 6:4, 6:2 a pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.
Autor TASR
Buenos Aires 15. februára (TASR) - Domáci Argentínčan Francisco Cerundolo triumfoval vo dvojhre na tenisovom turnaji ATP v Buenos Aires. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále dvojku pavúka Luciana Darderiho z Talianska 6:4, 6:2 a pripísal si svoj štvrtý titul na okruhu.
dvojhra - finále:
Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Luciano Darderi (Tal.-2) 6:4, 6:2
Francisco Cerundolo (Arg.-1) - Luciano Darderi (Tal.-2) 6:4, 6:2