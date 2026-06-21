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Cerundolo zdolal Paula vo finále turnaja ATP v Queen's Clube

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Argentínčan Francisco Cerundolo reaguje po víťazstve vo finále mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Queen's Club, kde porazil Tommyho Paula zo Spojených štátov, v Londýne v nedeľu 21. júna 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťsedemročný Cerundolo získal svoj piaty titul vo dvojhre na okruhu ATP a druhý v sezóne 2026.

Autor TASR
Londýn 21. júna (TASR) - Argentínsky tenista Francisco Cerundolo triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v londýnskom Queen's Clube. Vo finále ako sedmička podujatia zdolal nasadenú osmičku Američana Tommyho Paula 6:7 (4), 6:4 a 6:3.

Dvadsaťsedemročný Cerundolo získal svoj piaty titul vo dvojhre na okruhu ATP a druhý v sezóne 2026. Zároveň vybojoval svoj premiérový triumf na podujatí kategórie ATP 500. Na tráve nadviazal na triumf z Eastbourne v roku 2023. Paul nezopakoval svoje víťazstvo v Queen's Clube spred dvoch rokov.



dvojhra - finále:

Francisco Cerundolo (Arg.-7) - Tommy Paul (USA-8) 6:7 (4), 6:4, 6:3
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