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Cerundolo zdolal Paula vo finále turnaja ATP v Queen's Clube
Dvadsaťsedemročný Cerundolo získal svoj piaty titul vo dvojhre na okruhu ATP a druhý v sezóne 2026.
Autor TASR
Londýn 21. júna (TASR) - Argentínsky tenista Francisco Cerundolo triumfoval na trávnatom turnaji ATP 500 v londýnskom Queen's Clube. Vo finále ako sedmička podujatia zdolal nasadenú osmičku Američana Tommyho Paula 6:7 (4), 6:4 a 6:3.
Dvadsaťsedemročný Cerundolo získal svoj piaty titul vo dvojhre na okruhu ATP a druhý v sezóne 2026. Zároveň vybojoval svoj premiérový triumf na podujatí kategórie ATP 500. Na tráve nadviazal na triumf z Eastbourne v roku 2023. Paul nezopakoval svoje víťazstvo v Queen's Clube spred dvoch rokov.
Dvadsaťsedemročný Cerundolo získal svoj piaty titul vo dvojhre na okruhu ATP a druhý v sezóne 2026. Zároveň vybojoval svoj premiérový triumf na podujatí kategórie ATP 500. Na tráve nadviazal na triumf z Eastbourne v roku 2023. Paul nezopakoval svoje víťazstvo v Queen's Clube spred dvoch rokov.
dvojhra - finále:
Francisco Cerundolo (Arg.-7) - Tommy Paul (USA-8) 6:7 (4), 6:4, 6:3
Francisco Cerundolo (Arg.-7) - Tommy Paul (USA-8) 6:7 (4), 6:4, 6:3