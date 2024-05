Česánek sa dohodol na dvojročnom kontrakte s Banskou Bystricou

Banská Bystrica 22. mája (TASR) - Hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica sa dohodol na dvojročnom kontrakte s Borisom Česánkom.



Dvadsaťtriročný obranca pôsobil v predošlej sezóne v Poprade. Predtým obliekal dres Spišskej Novej Vsi, s ktorou postúpil do Tipos extraligy v sezóne 2020/21, a s "rysmi" strávil ďalšie dve sezóny. Reprezentoval Slovensko na MS do 18 rokov v roku 2018 a na MS do 20 rokov v roku 2020.



"Boris má skúsenosti, je motivovaný a schopný vybojovať si stabilné miesto v extralige. Prinesie tvrdosť, korčuľovanie a zároveň je to tímový hráč, ktorý sa nebojí zastať si spoluhráčov," uviedol pre klubový web generálny manažér športovej časti Ľuboš Pisár.



"Boli sme už v dlhšom kontakte a som rád, že sa nám podarilo dotiahnuť to do úspešného konca a dohodli sme sa na mojom pôsobení v Banskej Bystrici. Verím, že táto sezóna bude oveľa lepšia a úspešnejšia ako predošlá a dostaneme sa čo najďalej v play off. Čo sa týka osobných cieľov, stanovil som si aj tie, a to určite pracovať na sebe a zlepšovať sa," prezradil Česánek.