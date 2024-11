Česi a Walesania s postupom, štvorgólový Gyökeres zničil Azerbajdžan

6. kolo Ligy národov:

A-divízia



3. skupina:



Bosna a Hercegovina - Holandsko 1:1 (0:1)

Góly: 67. Demirovič - 24. Brobbey



Maďarsko - Nemecko 1:1 (0:0)

Góly: 90.+9 Szoboszlai (z 11 m) - 76. Nmecha



B-divízia



1. skupina:



Česko - Gruzínsko 2:1 (2:0)

Góly: 3. Šulc, 24. Hložek - 60. Mikautadze



Albánsko - Ukrajina 1:2 (0:2)

Góly: 75. Bajrami (z 11 m) - 5. Zinčenko, 10. Jaremčuk



B-divízia



4. skupina:



Čierna Hora - Turecko 3:1 (2:1)

Góly: 29., 45. a 73. Krstovič - 37. Yildiz



Wales - Island 4:1 (2:1)

Góly: 32. a 45.+1 Cullen, 65. Johnson, 79. Wilson - 8. Gudjohnsen



C-divízia



1. skupina:



Švédsko - Azerbajdžan 6:0 (3:0)

Góly: 10. a 57. Kulusevski, 26., 37., 58. a 70. Gyökeres



Švédsko: Johansson - Starfelt, Gudmundsson (90.+1 Zetterström), Sema - Ayari (53. Holm), Karlström (66. Bergvall), Kulusevski, Saletros, Nanasi (66. Forsberg) - Gyökeres (90.+1 Lidberg), Isak

Azerbajdžan: Džafarov - Sejdijev (56. A. Husejnov), Mustafazade, B. Husejnov (46. Alijev), Krivocjuk - Dinijev, Kökcü (46. Nurijev), Isajev (63. Gurbanli) - Emreli, Achundzade (46. Šejdajev), Bajramov



D-divízia



2. skupina:



Malta - Andorra 0:0

ČK: 17. Mentz (Malta)

Bratislava 19. novembra (TASR) - Českí futbalisti si vybojovali účasť v A-divízii Ligy národov. Postup potvrdili utorkovým domácim triumfom nad Gruzínskom 2:1, vďaka ktorému vyhrali 1. skupinu B-divízie. Zo 4. skupiny postúpili medzi elitu nakoniec Walesania, ktorí zdolali Island 4:1 a využili zakopnutie Turecka. Na tretích priečkach tejto divízie skončili Írsko, Slovinsko, Gruzínsko a Island a práve z nich vzíde v piatkovom žrebe súper Slovenska v baráži o postup do "béčka". V "slovenskej" 1. skupine C-divízie vyhralo už isté postupujúce Švédsko nad Azerbajdžanom vysoko 6:0 aj vďaka štyrom gólom Viktora Gyökeresa.Česi položili v Olomouci základ víťazstva v úvodnej polhodine. Po troch minútach im vyšiel rýchly brejk, odrazená lopta sa dostala k Šulcovi a na jeho pokus už brankár nedokázal zareagovať. O 20 minút neskôr nachytal gruzínskeho brankára strelou z priameho kopu popod múr Hložek - 2:0. Hostia zdramatizovali duel gólom Mikautadzeho po hodine hry, no už nevyrovnali. Z druhého miesta ide do baráže o postup do A-divízie Ukrajina, ktorá vyhrala v Albánsku 2:1. Gruzínsko skončilo tretie a zahrá si play off o zostup do C-divízie, kam vypadlo posledné Albánsko. Zo 4. skupiny postúpil priamo Wales, druhé skončilo Turecko, do baráže o zostup ide Island a do "céčka" klesla Čierna Hora, ktorá bodovala až v záverečnom 6. kole a zmarila šancu na priamy postup Turkom (3:1). V jej drese strelil hetrik Nikola Krstovič.V 3. skupine A-divízie bolo o všetkom rozhodnuté už pred posledným kolom. Postup vo vrecku mali už istý prví Nemci, ktorí remizovali s tretím Maďarskom 1:1, i Holanďania. "Oranjes" na záver uhrali rovnaký výsledok v Bosne a Hercegovine. Tá tak získala druhý bod a vypadla do B-divízie, Maďarov čaká baráž.Triumf v 1. skupine C-divízie potvrdili vysokým triumfom Švédi, ktorí v Štokholme rozstrieľali posledný Azerbajdžan 6:0. Až štyri strelil nezastaviteľný Viktor Gyökeres, pre kanoniera Sportingu Lisabon je to už druhý štvorgólový zápis v novembri a v uplynulých ôsmich zápasoch vo všetkých súťažiach dal už 16 gólov. Ďalšie dva do brány Azerbajdžanu pridal Dejan Kulusevski.