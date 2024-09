Česi chcú organizovať hokejové MS 2029 spolu s Maďarskom

Praha 11. septembra (TASR) - Česko má podľa tamojších médií záujem usporiadať hokejové MS v roku 2029 spolu s Maďarskom. Zámer uchádzať sa o organizáciu šampionátu avizoval pred pár dňami aj Slovenský zväz ľadového hokeja prostredníctvom svojho prezidenta Miroslava Šatana, pričom záujem má aj Veľká Británia.



V prípade úspešnej česko-maďarskej kandidatúry by sa jedna základná skupina odohrala v Budapešti a druhá v Brne, kde vyrastie nová aréna. Prezident Českého zväzu ľadového hokeja Alois Hadamczik označil túto myšlienku za "veľmi reálnu", hoci pôvodne sa spomínala aj spoločná česko-slovenská kandidatúra s Bratislavou a Brnom ako dejiskami.



"Výhodou je, že keď bude organizátorom znovu Česká republika, Maďarsko od nás na oplátku spoluorganizáciu neočakáva. Nejde o recipročnú dohodu. Priamo v Brne je letisko, blízko je aj to viedenské. Okrem toho to medzi Brnom a Budapešťou nie je ďaleko autom, takže všetko do seba zapadá," citoval Hadamczika klubový web Komety Brno.



Šéf českého hokeja spoločne s prezidentkou maďarského zväzu Zsuzsannou Kolbenheyerovou navštívil prípravný zápas Komety s Olomoucom a celú záležitosť so spoluorganizovaním MS 2029 prerokovali. "Zatiaľ ide o ústnu dohodu, nasledovať bude rokovanie s Medzinárodnou hokejovou federáciou. Do kariet nám hrá, že sme si tento rok urobili veľmi dobré meno - návštevnosťou, organizáciou i predvedenými výkonmi," uviedol Hadamczik podľa sport.cz.