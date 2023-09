Česi doma zaváhali s Albánskom, Poliakov spasil Lewandowski

Praha 8. septembra (TASR) - Futbalisti Česka nezvládli podľa predstáv dôležitý domáci súboj v kvalifikácii ME 2024. V Prahe iba remizovali s Albánskom 1:1 a hoci zostali na čele tabuľky, vo vyrovnanej E-skupine ich od štvrtého Moldavska delia iba tri body. Druhé Albánsko zaostáva o bod, tretie je s mankom dvoch bodov Poľsko, ktoré až v závere po góloch Roberta Lewandowského vydrelo triumf 2:0 nad Faerskými ostrovmi.



"Je to jednoznačne strata. Sme sklamaní, chlapci mali v kabíne hlavy dole. Najmä v druhom polčase sme cítili šancu, zlepšili sme hru a dali sme dva góly, bohužiaľ, platil iba jeden. A potom po našej chybe sme ponúkli gól súperovi. Je to škoda, mali sme vyhrať," povedal český kormidelník Jaroslav Šilhavý podľa portálu idnes.cz. "Žiaľ, máme len jeden bod, ale kvalifikácia ide ďalej. Ľutujem však, že sme si pred ďalšími zápasmi neurobili výhodu."



Čechom nevyšiel v domovskom stánku pražskej Slavie prvý polčas, po zmene strán však herne pridali. Z gólu sa už tešili v 48. minúte, ale útočník Lukáš Provod bol pred zakončením v ofsajde. O osem minút neskôr sa už domáci dočkali - Tomáš Souček získal loptu, prešiel cez dvoch protihráčov a perfektne našiel Václava Černého, ktorý prekonal brankára Etrita Berišu. Radosť trvala iba desať minút, pretože po chybe domácich v rozohrávke sa výstavnou strelou spoza šestnástky prezentoval Nedim Bajrami a zaznamenal už svoj tretí gól v kvalifikácii.



"Výsledok neberieme. Je obrovská škoda, že sme to nezvládli. Môžeme si to vyčítať," zdôraznil Černý, ktorý sa gólovo presadil v druhom kvalifikačnom súboji za sebou. "Chceli sme vyhrať, uľahčiť si to. Na druhej strane sme stále prví v skupine, po štyroch zápasoch máme všetko v rukách. Žijeme."



Poliaci sa vo Varšave v dueli s outsiderom skupiny dlho trápili. Defenzívu Faerčanov odkliali až v záverečnej dvadsaťminútovke a o oba góly sa postaral kanonier Lewandowski. Domácim pomohlo aj šťastie, keď v 73. minúte spadla lopta v šestnástke hostí na ruku Odmara Faeröa a kapitán domácich nariadenú penaltu premenil. Poistku pridal ten istý hráč v 83. minúte, keď obklopený obrancami súpera zvnútra šestnástky technicky preloboval brankára. "V prvom polčase nám chýbal pokoj a trpezlivosť, po zmene strán to už bolo lepšie. Chápem divákov, ktorí na nás na konci úvodného dejstva pískali, čakali góly a lepšiu hru. Ale napokon máme tri body a to je najdôležitejšie," povedal pre poľské médiá tréner domácich Fernando Santos. Do vývoja skupiny veľa napovie nedeľný súboj Poliakov v Albánsku. "Ideme na horúcu pôdu, kde nás určite nečaká nič ľahké. Chceme však tri body, pôjdeme tam vyhrať," vyhlásil Santos.