Česi hrajú v Glasgowe, v pamäti duel Rangers - Slavia

D-skupina:



ŠKÓTSKO - ČESKO /pondelok 15.00 SELČ, Hampden Park v Glasgowe/



Rozhodcovia: Daniel Siebert - Jan Seidel, Rafael Foltyn (všetci Nem.)



Predpokladané zostavy:



Škótsko: Marshall - Hendry, Hanley, Tierney - O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil, Souček, Král, Masopust, Darida, Jankto - Schick

Glasgow 13. júna (TASR) - Škótska futbalová reprezentácia nastúpi v pondelok na prvé stretnutie na vrcholných podujatiach po 23 rokoch. O 15.00 SELČ privíta v Hampden Parku v Glasgowe Česko a vzájomný súboj v D-skupine ME 2020 môže oživiť spomienky na marcové osemfinále Európskej ligy s incidentmi medzi hráčmi Glasgowa Rangers a Slavie Praha. Duel povedú nemeckí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Danielom Siebertom.Osemfinálová odveta sa síce uskutočnila na ďalšom glasgowskom štadióne Ibrox, ale v českej nominácii figurujú až piati hráči Slavie, do škótskeho výberu sa dostali dvaja futbalisti Rangers. V zápase EL utrpel po faule zranenie hlavy hosťujúci brankár Ondřej Kolář a necestoval ani na EURO. O záverečný turnaj prišiel aj obranca Ondřej Kúdela, ktorý dostal od disciplinárky Európskej futbalovej únie (UEFA) desaťzápasový dištanc za rasistickú urážku. Portál idnes.cz pripomenul, že zlú krv vyvolal už súboj medzi Škótskom a Českom v septembri 2011. V priamej konfrontácii o druhé miesto v kvalifikačnej skupine a postup na ME potrebovali Škóti zvíťaziť. Viedli 2:1, keď minút pred koncom Jan Rezek nafilmoval pád v šestnástke. Holandský rozhodca Kevin Blom nariadil jedenástku, Česi ju premenili a zaistili si remízu 2:2, ktorá im vyhovovala." zúrili vtedy Škóti, no vlani na jeseň sa tímy stretli dvakrát v Lige národov a tieto zápasy sa obišli bez podobných incidentov. Otázne je, ako na rivalitu mužstiev zapôsobil udalosti z klubovej úrovne. "," povedal asistent českého trénera Jiří Chytrý pre idnes.cz.Česi skúmali aj možnosti, či by sa nemohol zápas presunúť mimo Britských ostrovov: "." Pre hrozbu karantény majú Česi hlavný tábor v Prahe a na stretnutia cestujú na otočku. S mužstvom už pre zranenie nie je brankár Jiří Pavlenka, pripojil sa Tomáš Koubek, ale chytať zrejme bude Tomáš Vaclík.Česko postúpilo na ME priamo z druhého miesta v kvalifikačnej A-skupine. Škóti sa na svoj prvý veľký turnaj od MS 1998 prebojovali cez C-divíziu play off, keď v jedenástkových rozstreloch vyradili Izrael aj Srbsko. "" vyhlásil škótsky obranca Scott McKenna na oficiálnom webe UEFA.