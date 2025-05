Česi Kundrátek a Lauko nezasiahnu do zápasu s Kazachstanom

Herning 17. mája (TASR) - Českí hokejoví reprezentanti Tomáš Kundrátek a Jakub Lauko sa nepredstavia v sobotnom zápase základnej B-skupiny MS v Herningu proti Kazachstanu. Obaja hráči sú zranení, no ich zdravotný stav sa zlepšuje.



Lauko si vykĺbil čeľusť v dueli s Maďarskom. Kundrátek si poranil rameno v stretnutí v Nórskom. „Obaja sa pripravujú, aby mohli pokračovať na turnaji. Tomáš i Jakub sú dnes na štadióne. Ich zdravotný stav ale nie je ešte tak dobrý, aby mohli naskočiť do zápasu. Do budúcna sa s nimi ale počíta,“ uviedol český reprezentačný lekár Antonín Chochola podľa sport.cz.



Česi nastúpia do zápasu s Kazachstanom so siedmimi obrancami a 12 útočníkmi. V bráne bude Karel Vejmelka.