Česi majú v nominácii na MS päť hráčov z NHL, Jiříček vypadol

Nominácia Česka na hokejové MS 2023



Brankári: Šimon Hrubec (Zürich Lions/Švajč.), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fín.), Karel Vejmelka (Arizona/NHL)

Obrancovia: Tomáš Dvořák, Jan Košťálek (obaja HC Dynamo Pardubice), Michal Kempný, David Němeček (obaja HC Sparta Praha), Tomáš Kundrátek (HC Kometa Brno), Michal Jordán (Rapperswil-Jona,/Švajč.), Ronald Knot (Tucson/AHL), Jakub Zbořil (Boston/NHL)

Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (obaja HC Karlovy Vary), David Tomášek, Vladimír Sobotka (obaja HC Sparta Praha), Filip Chlapík, Michael Špaček (obaja Ambri-Piotta/Švajč.), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švajč.), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), Martin Kaut (San Jose/NHL), Dominik Kubalík (Detroit/NHL), Jiří Smejkal (Oskarshamn/Švéd.)

Praha 8. mája (TASR) - Päť hráčov z NHL figuruje v nominácii Česka na hokejové MS 2023. Ďalší môžu do kádra ešte pribudnúť podľa vývoja play off zámorskej profiligy. Kouč Kari Jalonen oznámil zloženie svojho tímu po nedeľnej prehre so Švajčiarskom 2:3 na Českých hokejových hrách. Česko bude v piatok 12. mája prvý súper Slovenska v základnej B-skupine MS.Na šampionát do Tampere a Rigy napokon nepocestuje 19-ročný obranca David Jiříček, ktorý v tejto sezóne odohral v NHL štyri duely za Columbus Blue Jackets. Počas prípravy ho sprevádzali zdravotné problémy, z hry ho napokon definitívne vyradilo zranenie členka. "," vysvetlil tréner Jalonen podľa portálu idnes.cz.V kádri zostalo 25 hráčov - traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Na turnaj ide desať bronzových medailistov z vlaňajšieho šampionátu vo Fínsku. Z NHL sú v nominácii útočníci Filip Chytil (New York Rangers), Martin Kaut (San Jose), Dominik Kubalík (Detroit), brankár Karel Vejmelka (Arizona) a obranca Jakub Zbořil (Boston). Premiérová účasť na MS čaká obrancov Tomáša Dvořáka, Ronalda Knota, Jana Košťálka, Davida Němečka a Jakuba Zbořila, spomedzi útočníkov sú nováčikmi Ondřej Beránek, Filip Chlapík, Martin Kaut, Lukáš Sedlák, David Tomášek a Daniel Voženílek. Okrem Jiříčka vypadli z kádra aj Jan Ščotka, Jakub Jeřábek, Tomáš Hyka, Radan Lenc, Hynek Zohorna, Roman Horák a Michal Kovařčík.Česi vyhrali v príprave sedem z deviatich stretnutí, vrátane triumfov nad Slovenskom (5:1 a 3:2 pp a sn). Premožiteľov našli až na Českých hrách v Brne, kde okrem Švajčiarska podľahli aj Fínsku 2:3 po predĺžení.