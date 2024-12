Česi môžu na MS20 počítať aj s Adamom Jiříčkom, prešiel testami kolena

Ottawa 17. decembra (TASR) - Česká hokejová reprezentácia môže počítať na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade aj s obrancom Adamom Jiříčkom.



Osemnásťročný hráč, ktorého si v tohtoročnom drafte vybralo zo 16. miesta St. Louis, mal v uplynulých týždňoch zdravotné problémy s kolenom. Po návrate odohral za Brantford Bulldogs v kanadskej juniorskej OHL dva zápasy, v ktorých strelil dva góly a pridal asistenciu. Testy tak ukázali, že sa môže pripojiť k reprezentácii. "Od začiatku bolo poznať, ako to chalanom na ľade klape. Som rád, že som späť a že sa s tímom môžem pripravovať na majstrovstvá sveta. Verím, že všetko pôjde podľa plánu a už nebudem mať žiadne zdravotné komplikácie," citoval ho portál idnes.cz. Tréner Patrik Augusta čaká už len na útočníka Eduarda Šalého, ktorý by sa mal k tímu pripojiť 19. decembra.



Juniorský šampionát odštartuje 26. decembra, Česko bude hrať v základnej B-skupine so Švédskom, Švajčiarskom, Kazachstanom a Slovenskom.