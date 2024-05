Česi na ME17 zdolali v A-skupine Ukrajinu 3:1 a majú plný počet bodov

A-skupina:



Ukrajina – Česko 1:3 (0:1)



Góly: 90.+5 Dihtjar (z 11m) – 61. a 88. Penxa, 12. Moudrý (z 11m)







B-skupina:



Dánsko - Chorvátsko 2:2 (1:1)



Góly: 36. Abildgaard, 60. Risnaes - 41. Čovič, 47. Mikič

Paralimni 23. mája (TASR) - Futbaloví reprezentanti Česka do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v A-skupine na európskom šampionáte na Cypre. V stredu zvíťazili v Paralimni nad rovesníkmi z Ukrajiny 3:1, na konte majú plný počet bodov a postup do štvrťfinále takmer vo vrecku. Dánsko remizovalo v B-skupine s Chorvátskom 2:2 a je na čele skupiny so štyrmi bodmi.