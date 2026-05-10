Česi na šampionáte so štyrmi hráčmi z NHL, s Blümelom a bez Klapku
Autor TASR
Praha 10. mája (TASR) - Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík oznámil v nedeľu nomináciu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, v ktorej figurujú predbežne štyria hráči z NHL. Do výberu sa nedostal útočník Calgary Adam Klapka, národný tím definitívne neposilní ani hviezdny krídelník Bostonu David Pastrňák.
Hlavnými oporami mužstva by mali byť obranca Vancouveru Filip Hronek a útočníci Roman Červenka a Lukáš Sedlák z Pardubíc. V tíme bude chýbať Klapka, podobne ako na olympijskom turnaji v Miláne. „Nezmestil sa,“ stručne komentoval jeho neúčasť tréner Rulík.
Pastrňák už pred týždňom naznačil, že šampionát pre náročný program a prípravu na ďalšiu profiligovú sezónu pravdepodobne vynechá. „Po vyradení Bostonu som z Davida necítil, že by za nami pricestoval. Dal si týždeň na rozmyslenie a dnes mi potvrdil, že na tohtoročné majstrovstvá sveta nepríde,“ citoval portál sport.cz generálneho manažéra českej reprezentácie Jiřího Šlégra.
Chýba aj Pastrňákov spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha. Pozvánku však dostal 25-ročný Matěj Blümel, ktorý patrí Bruins, ale väčšinu sezóny odohral na farme v Providence v AHL. Dvojica brankárov z Utahu Karel Vejmelka a Vítek Vaněček sa ospravedlnila, čaká sa ešte na výstupnú prehliadku Dana Vladařa z Philadelphie.
Česi vstúpia do šampionátu v piatok duelom s Dánskom, v B-skupine vo Fribourgu sa stretnú aj so Slovenskom (23. mája).
Nominácia českej hokejovej reprezentácie na MS 2026:
Brankári: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta Praha), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fín.)
Obrancovia: Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL), Jan Ščotka (Kometa Brno), Marek Alscher (Florida Panthers/NHL, Charlotte/AHL), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Libor Hájek (Pardubice), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fín.)
Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (obaja Karlove Vary), Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Martin Kaut, Jan Mandát (všetci Pardubice), Michal Kovařčík (Třinec), Dominik Kubalík (Zug/Švaj.), Daniel Voženílek (Zug/Švaj.), Jakub Flek (Kometa Brno), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Matěj Blümel (Boston Bruins/NHL, Providence/AHL)
