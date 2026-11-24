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Česi na úvod Davis Cupu zdolali Kanadu a postúpili do semifinále
Česi postúpili do semifinále po dvanástich rokoch a v ďalšom súboji ich čaká víťaz duelu medzi domácimi obhajcami trofeje Talianmi a Kórejskou republikou.
Autor TASR
Bologna 24. novembra (TASR) - Českí tenisti postúpili na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni do semifinále. V úvodnom súboji podujatia, ktoré vyvrcholí v nedeľu 29. novembra, zdolali Kanaďanov 2:0 už v dvojhrách.
O prvý bod sa postaral Tomáš Macháč, ktorý zdolal o takmer sto miest nižšie postaveného (59. vs 154.) Liama Draxla v troch setoch 6:2, 3:6 a 6:2. V druhom súboji sa proti sebe postavili tímové jednotky a o čosi vyššie postavenie v rebríčku ATP (14. vs 17.) potvrdil Jiří Lehečka, keď si poradil s Felixom Augerom-Aliassimem 7:6 (4) a 6:2.
Česi postúpili do semifinále po dvanástich rokoch a v ďalšom súboji ich čaká víťaz duelu medzi domácimi obhajcami trofeje Talianmi a Kórejskou republikou. Kanaďania vyhrali finálový turnaj v roku 2022.
O prvý bod sa postaral Tomáš Macháč, ktorý zdolal o takmer sto miest nižšie postaveného (59. vs 154.) Liama Draxla v troch setoch 6:2, 3:6 a 6:2. V druhom súboji sa proti sebe postavili tímové jednotky a o čosi vyššie postavenie v rebríčku ATP (14. vs 17.) potvrdil Jiří Lehečka, keď si poradil s Felixom Augerom-Aliassimem 7:6 (4) a 6:2.
Česi postúpili do semifinále po dvanástich rokoch a v ďalšom súboji ich čaká víťaz duelu medzi domácimi obhajcami trofeje Talianmi a Kórejskou republikou. Kanaďania vyhrali finálový turnaj v roku 2022.
finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
štvrťfinále:
Česko - Kanada 2:0
Tomáš Macháč - Liam Draxl 6:2, 3:6, 6:2
Jiří Lehečka - Felix Auger-Aliassime 7:6 (4), 6:2
štvrťfinále:
Česko - Kanada 2:0
Tomáš Macháč - Liam Draxl 6:2, 3:6, 6:2
Jiří Lehečka - Felix Auger-Aliassime 7:6 (4), 6:2