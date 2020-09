Česi nastúpia na pondelňajší duel so Škótskom

Praha 5. septembra (TASR) - Českí futbalisti nastúpia na pondelňajší zápas Ligy národov doma proti Škótsku. V sobotu to oznámila Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR) po rokovaní s UEFA, informoval portál idnes.cz. Pôvodne duel zrušili pre prípady koronavírusu v českej výprave pred duelom so Slovenskom.



Česi budú musieť pravdepodobne nastúpiť v Olomouci s úplne odlišným tímom ako pri triumfe 3:1 v Bratislave, keďže hráči i tréneri by mali ísť na základe rozhodnutia hygienikov do karantény. "Po debate s UEFA bolo rozhodnuté, že sa pondelňajší zápas so Škótskom odohrá v pôvodnom termíne a čase. Futbalová asociácia je teraz v úzkej komunikácii s klubmi, s ktorými rieši, kto za českú reprezentáciu nastúpi," citoval portál idnes.cz hovorcu FAČR Michala Jurmana.



Pre nákazu dvoch členov realizačného tímu bol ohrozený už zápas Česka v Bratislave, slovenskí hygienici dali napokon stretnutiu zelenú. České úrady však pokračovanie tímu pre hrozbu šírenia nákazy nepripustili - po zákroku pražskej hygieničky pridelenej k reprezentácii Martiny Marešovej a konzultácii s predsedom FAČR Martinom Malíkom poslalo vedenie národného tímu mužstvo predčasne domov.



Na hráčov, ktorí nastúpili na Slovensku, by po návrate domov mala čakať tzv. skrátená karanténa s ďalším povinným pretestovaním pred jej ukončením. Na zvyšok realizačného tímu a sprievod mala byť uvalená karanténa podľa konkrétnych pokynov jednotlivých miestnych hygienických staníc.



Slovákov čaká v pondelok v 2. skupine B-dívizie Ligy národov duel na pôde Izraela. Škóti v Glasgowe v prvom strenutí remizovali s Izraelom 1:1.