Česi nastúpia na turnaji v Brne s viacerými posilami z NHL

Nominácia Česka na Betano Hockey Games v Brne (2.- 5. mája)



Brankári: Petr Mrázek (Chicago Blackhawks/NHL), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL), Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL)



Obrancovia: Libor Zábranský (Porin Ässät/Fín.), Jan Ščotka (HC Kometa Brno), Dominik Mašín (Ilves Tampere/Fín.), Michal Kempný, Jakub Krejčík (obaja HC Sparta Praha), David Špaček (Iowa Wild/AHL), Jiří Ticháček (Rytíři Kladno), Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL), Jan Rutta (San Jose Sharks/NHL)



Útočníci: Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švajč.), Ondřej Beránek (HC Energie Karlovy Vary), Michael Špaček (HC Ambr-Piotta/Švajč.), David Tomášek (Färjestad BK/Švéd.), Petr Kodýtek (Ilves Tampere/Fín.), Jakub Flek (HC Kometa Brno), Jáchym Kondelík (Banes Motor České Budějovice), Radan Lenc (HV71/Švéd.), Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík (oba Mikkelin Jukurit/Fín./), Matěj Stránský (HC Davos/Švajč.), Filip Chlapík, Pavel Kousal (obaja HC Sparta Praha), Ondřej Kaše (HC VERVA Litvínov), Dominik Kubalík (Ottawa Senators/NHL), Ondřej Palát, Tomáš Nosek (obaja New Jersey Devils/NHL), Filip Zadina (San Jose Sharks/NHL), Jakub Vrána (Springfield Thunderbirds/AHL), Radim Zohorna (Pittsburgh Penguins/NHL)

Brno 29. apríla (TASR) - Tréner českej hokejovej reprezentácie Radim Rulík spravil pred nadchádzajúcim prípravným turnajom v Brne viacero zmien v kádri. Pribudlo do neho osem hráčov, ktorí v prebiehajúcej sezóne nastúpili v NHL. Zatiaľ v ňom ešte nefiguruje žiadny z finalistov play off extraligy, ktorá vyvrcholila v nedeľu siedmym zápasom medzi Pardubicami a Třincom (1:2 pp).Na poslednom turnaji Euro Hockey Tour sa Česi predstavia s novým brankárskym triom z NHL - Petr Mrázek (Chicago), Karel Vejmelka (Arizona), Lukáš Dostál (Anaheim). Okrem nich pribudli do kádra domáceho účastníka MS aj obrancovia Radko Gudas (Anaheim) a Jan Rutta (San Jose) a útočníci Dominik Kubalík (Ottawa), Ondřej Palát, Tomáš Nosek (obaja New Jersey) a Filip Zadina (San Jose).V predposlednom týždni prípravy na MS (10.- 26. mája) už v kádri ČR nefigurujú brankári Jakub Málek, Dominik Frodl, Lukáš Klimeš, obrancovia Andrej Šustr, Jakub Galvas, Filip Pyrochta a útočníci Jakub Rychlovský, Tomáš Filippi a Matyáš Kantner. "Nebolo to jednoduché rozhodovanie. Dať preč z mužstva niekoho po víťazných zápasoch je určite ťažšie, než keby sa prehralo," narážal Rulík na aktuálnu sériu siedmich víťazných zápasov, vrátane triumfov nad Slovenskom (4:2, 4:1). Rulík bude mať v Brne k dispozícii až 32 hráčov.