Česi nastúpia proti Švajčiarsku zrejme aj so Zohornom

Riga 21. mája (TASR) - Českí hokejisti by mali nastúpiť na nedeľný zápas B-skupiny MS v Rige proti Švajčiarsku (19.20 SELČ) aj s útočníkom Radimom Zohornom, ktorý je na ceste z Toronta. Do dejiska šampionátu mal priletieť popoludní miestneho času.



Dvadsaťsedemročný Zohorna, ktorému sa klubová sezóna skončila v noci na štvrtok po vypadnutí Toronta Marlies v play off AHL, je druhý náhradník za duo Lukáš Sedlák - Filip Chytil. Obaja na MS predčasne skončili pre zranenie. Radan Lenc, ktorého tréneri rovnako dodatočne povolali, už nastúpil v sobotu proti Nórsku (2:0).



"Radim by mal v Rige pristáť po jednej hodine popoludní (12.00 SELČ) a veríme, že večer bude hrať. Ak bude pripravený, určite nastúpi. Neobávam sa, že by mal problémy s jet lagom," uviedol podľa portálu sport.cz asistent trénera ČR Libor Zábranský. Zohorna má skúsenosti z NHL, túto sezónu začal v Calgary a dokončil ju v Toronte. V desiatich zápasoch v drese Flames, respektíve Maple Leafs strelil jeden gól. Ďalších 58 duelov odohral vo farmárskej AHL, kde si pripísal 37 bodov (12+25).