Česi nastúpili v Nemecku omladení, nebolo to asi najrozumnejšie

Lipsko 12. novembra (TASR) – Českí futbalisti nezvíťazili proti Nemecku ani po tretí raz za sebou. Domácemu výberu podľahli v stredajšom prípravnom zápase v Lipsku 0:1 gólom Gian-Lucu Waldschmidta z 13. minúty. Ani jeden z aktérov však nehral v najsilnejšom zložení. Tréneri už istých účastníkov budúcoročných majstrovstiev Európy dali šancu viacerým hráčom zo širšieho kádra.



Debut za Čechov absolvoval krídelník holandského Twente Enschede Václav Černý, v novom zložení sa predstavila aj obranná štvorica a vpredu dostal šancu Michal Krmenčík. "Chceli sme vidieť ako to niektorí hráči zvládnu a možno nebolo najrozumnejšie, že sme ich hodili do vody. V prvom polčase sme totiž nestíhali, robili sme chyby. Chceli sme hrať aktívne, napádať súpera, ale nedarilo sa nám to. Keď sme získali loptu, zbytočne sme ju stratili. Domáci boli silní, dokázali využiť naše nepresnosti a nedostupovanie. Našťastie nás podržal brankár Jiří Pavlenka, inak by sme po prvom polčase prehrávali ešte väčším rozdielom," povedal tréner Čechov Jaroslav Šilhavý.



Tréner Joachim Löw dal počas novembrového asociačného termínu voľno viacerým oporám vrátane všetkých hráčov Bayernu Mníchov a nováčikovia v jeho prípade nesklamali: "Chcel by som pochváliť každého jedného hráča. Nechýbalo im nasadenie, motivácia a ochota behať. Boli jednoducho neuveriteľní. V tomto zložení sme hrali prvýkrát, no napriek tomu sme si v prvom polčase počínali veľmi dobre. Nedokázali sme však pridať druhý gól. Po zmene strán to už nebolo také plynulé, no napriek tomu som spokojný."



Oba tímy majú pred sebou posledné dva tohtoročné zápasy v Lige národov. Nemecko privíta v sobotu Ukrajinu a budúci utorok sa predstaví na pôde lídra 4. skupiny A-divízie Španielska. Česko hostí v nedeľu Izrael a v stredu uzavrie druhý ročník Ligy národov domácim stretnutím proti Slovensku.