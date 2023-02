Česi nepodporujú účasť Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži

Praha 6. februára (TASR) - Český olympijský výbor (ČOV) vyjadril odmietavý postoj k účasti Rusov a Bielorusov na OH 2024 v Paríži. Je za zachovanie platných sankcií, ktoré by športovcov z týchto krajín o štart na olympiáde pripravili.



Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu a na spustenie svojej ofenzívy využilo aj bieloruské územie. Za následok to malo zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov na viacerých medzinárodných podujatiach.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulý týždeň uviedol, že hľadá cestu, ktorá by umožnila Rusom a Bielorusom zúčastniť sa na OH v Paríži, čo minulý štvrtok podporili aj USA. Jednou z možností je, že by športovci z týchto krajín súťažili pod neutrálnou vlajkou. Aj keby sa tak stalo, ČOV o bojkote svojej výpravy neuvažuje. Rozhodnutie o účasti na hrách ponechá na samotných športovcoch, informovala AFP.



"Stále platia sankcie z vlaňajška a nevidíme žiadny dôvod, prečo by sme ich nemali rešpektovať. Rozhodujúcu rolu v tom, či na olympijských hrách budú môcť ruskí a bieloruskí športovci štartovať, však majú medzinárodné športové federácie a MOV," uvádza sa v stanovisku ČOV, ktoré podporila aj vláda.



Poľský minister športu Kamil Bortniczuk očakáva, že až 40 krajín vrátane Veľkej Británie a členských štátov Európskej únie bude protestovať proti tomu, aby ruskí a bieloruskí športovci mohli na budúci rok súťažiť v Paríži.