Česi nesplnili cieľ, Souček: Rozhodla jedna šanca

Bratislava 25. marca (TASR) - Českí futbalisti nesplnili cieľ postúpiť na majstrovstvá sveta. V semifinále baráže prehrali vo Švédsku 0:1 po predĺžení a v Katare budú chýbať. České média po tomto nezdare riešia budúcnosť trénera Jaroslava Šilhavého. Brankár Tomáš Vaclík by bol rád, ak by tréner pokračoval, predseda Futbalovej asociácie ČR (FAČR) Petr Fousek uviedol, že prácu trénera vyhodnotia v apríli.



Česi sa v Štokholme predčasne tešili z prvého gólu v 12. minúte, keď presný zásah Jana Kuchtu pri rohovom kope neuznal systém VAR. Oba tímy mali príležitosti rozhodnúť zápas už v riadnom hracom čase, nakoniec sa však rozhodlo až v predĺžení. Po chybe obrany hostí a následnej kombinácii vo veľkom vápne nezaváhal z hranice päťky Robin Quaison. "Sme veľmi sklamaní. Zodpovedne sme sa pripravovali, hrali sme spolu na ME a chceli sme ísť aj na MS. Ale rozhodla jedna šanca," citoval portál idnes.cz kapitána Čechov Tomáša Součeka.



Švédi boli v ofenzíve bezradní, ale mali loptu pod kontrolou. Postupne si vypracovali prevahu, ale nedostali sa do poriadneho zakončenia. V predĺžení už bolo vidieť, že Čechom dochádzajú sily. Vyčerpaní nezachytili útok stredom poľa a domáci jednu z mála podarených akcií dotiahli do konca. "Vedeli sme, že môže rozhodnúť aj rozstrel. Preto sme nechceli urobiť chybu, chceli sme chodiť do protiútokov. Bohužiaľ sme nedali gól a desať minút pred koncom sme ho dostali. Je to veľmi nešťastné, ale musíme ísť ďalej. Švédom možno pomohlo domáce prostredie, ale na ihrisku to bola vyrovnaná partia. Ale nedali sme gól a to nás stálo postup," dodal Souček. Švédi sa o postup na šampionát pobijú v utorok s Poľskom.



Českú reprezentáciu čaká v utorok prípravný zápas s Walesom, ktorý v ďalšom zápase v A-vetve zdolal v Cardiffe Rakúsko 2:1. Vedenia sa už v prvom dejstve ujali zásluhou Garetha Bala, ten istý útočník pridal ďalší presný zásah v druhom polčase. Hostia znížili po vlastenci Bena Daviesa. "Toto bola zatiaľ moja najlepšia noc. Po novembrovom zápase s Belgickom (1:1) som bol naozaj šťastný, ale teraz sa to posunulo na inú úroveň. Musím poďakovať fanúšikom, pretože v tom zohrávajú obrovskú úlohu," povedal pre uefa.com tréner Walesanov Rob Page.



Jeho náprotivok Franco Foda bol sklamaný, keďže Rakúšania svoj sen nenaplnili: "Chceli sme ísť na MS. Mal som pred zápasom dobrý pocit, mužstvo bolo na tréningu veľmi sústredené. Začali sme dobre, dobre sme odolávali tlaku domácich. Ak by sme sa dostali do vedenia 1:0, bolo by to dobré. Ale potom sme si sami skomplikovali život."