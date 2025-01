Česi opäť vyradili Kanadu a štvrtýkrát v sérii sú v semifinále

MS do 20 rokov - štvrťfinále /Canadian Tire Centre, Ottawa/:



Česko - Kanada 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)



Góly: 1. Sikora (Hradec), 13. Štancl (Jecho, Jiříček), 20. Šalé (Maštalířský, Galvas), 60. Jecho (Jiříček, Sikora) - 11. Howe (Yager), 38. Martone (Molendyk, Yager), 56. Nadeau (Pinelli, Dickinson)







program semifinále:



sobota 21.30 h: Švédsko - Fínsko



nedeľa 1.30 h: USA - Česko

Ottawa 3. januára (TASR) - Českí hokejisti do 20 rokov zvíťazili v poslednom štvrťfinále juniorských majstrovstiev sveta v Ottawe nad domácim výberom 4:3 a štvrtýkrát po sebe sa prebojovali medzi najlepšie kvarteto. O ich triumfe i postupe rozhodol 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny Adam Jecho. Česi vyradili Kanadu v rovnakej fáze aj vlani, keď obsadili bronzovú priečku.V boji o finále nastúpia proti ďalšiemu zámorskému výberu z USA (nedeľa 1.30 h). V prvom semifinále sa stretnú v sobotu o 21.30 v severskom derby Švédsko a Fínsko, ktoré vyradilo Slovensko (5:3).Česi vyťažili zo skvelého úvodu, keď už po 43 sekundách otvoril skóre Petr Sikora. V 11. minúte síce inkasovali z hokejky Tannera Howea pri vlastnej päťminútovej presilovke, no vzápätí ich poslal späť do vedenia Jakub Štancl a úvodnú tretinu vyhrali 3:1 zásluhou Eduarda Šalého. Domácim Kanaďanom sa podarilo znížiť v závere druhej tretiny a v 56. minúte vyrovnal Bradly Nadeau. No posledné slovo mal Jecho, ktorý 40 sekúnd pred koncom využil presilovku a poslal Čechov do semifinále.