Česi padli s Kanadou 2:3, dvojgólový Celebrini
Autor TASR
Fribourg 26. mája (TASR) - Hokejisti Kanady zvíťazili aj vo svojom poslednom zápase v B-skupine na MS vo Fribourgu. Česko zdolali 3:2 a v skupine stratili iba jeden bod po víťazstve 6:5 po predĺžení nad Nórskom. Dvoma gólmi sa blysol útočník Macklin Celebrini.
Oba tímy mali pred týmto zápasom istý postup do štvrťfinále. Česko pôjde do vyraďovačky z tretieho miesta, z druhého prekvapivo Nóri. Slovenskí hokejisti sa po druhý raz za sebou nedostali ďalej zo skupiny a obsadili konečné 9. miesto.
Prvá tretina sa niesla v miernej prevahe českého tímu. Tú zverenci Radima Rulíka aj raz zužitkovali, keď sa v 7. minúte presadil obranca Marek Alscher. V tej druhej sa hral vyrovnaný hokej, oba tímy dali po jednom góle. Česko viedlo zásluhou Dominika Kubalíka už 2:0, ale následne znížil Macklin Celebrini. V tretej tretine už strieľali góly len zámorskí hráči. Najskôr vyrovnal opäť Celebrini a po ňom rozhodol John Tavares.
MS v hokeji - B-skupina /Fribourg/:
Česko - Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Góly: 7. Alscher (Sedlák, Flek), 29. Kubalík (Melovský) – 35. Celebrini (Crosby, Cozens), 48. Celebrini (Crosby, Wotherspoon), 50. Tavares (Wotherspoon, Bouchard). Rozhodcovia: Bjork, Holm – Jonsson, Nyqvist (všetci Švéd.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 7500 divákov.
Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Voženílek, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Blümel – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer
konečná tabuľka B-skupiny
1. Kanada 7 6 1 0 0 33:13 20*
2. Nórsko 7 4 1 1 1 25:14 15*
3. Česko 7 4 0 1 2 19:17 13*
4. Švédsko 7 4 0 0 3 27:16 12*
-------------------------------
5. SLOVENSKO 7 3 1 0 3 21:19 11
6. Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6
7. Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
-------------------------------
8. Taliansko 7 0 0 1 6 5:28 1**
* - istý postup do štvrťfinále
** - istý zostup do I. divízie MS
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/