Česi podľahli Švajčiarsku 2:5, na konte majú už dve prehry

MS 2021 A-skupina:



Česko - Švajčiarsko 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



Góly: 15. Chytil (Kovář, Vrána), 55. Smejkal (Chytil, Sklenička) – 18. Hofmann (Ambühl, Simion), 25. Meier (Hischier), 39. Scherwey (Praplan, Bertschy), 51. Meier (Corvi, Kurashev), 58. Hofmann (Simion, Ambühl). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Wikman – Nikulainen, Sormunen (všetci Fín.), vylúčení: 7:3 na 2 min., presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0.



ČR: Hrubec (41. Will) – Hronek, D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, Sklenička, Šustr – Vrána, Kovář, Kubalík – Zadina, Zohorna, Chytil – Lenc, Špaček, Stránský – Smejkal, A. Musil, Flek – Blümel

Švajčiarsko: Genoni – Untersander, Moser, Diaz, Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo, Müller – Meier, Hischier, Andrighetto – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl, Kurashev, Herzog – Praplan, Scherwey, Bertschy

Riga 22. mája (TASR) - Hokejisti Česka prehrali na svetovom šampionáte v Rige aj vo svojom druhom zápase. Po prehre 3:4 s Ruskom nestačili v sobotnom zápase A-skupiny ani na Švajčiarsko, Helvéti zvíťazili 5:2. Pod ich triumf sa najvýraznejšie podpísali útočníci Timo Meier a Gregory Hofmann, obaja dali dva góly.Česi v zápase doplatili na nedisciplinovanosť, zverenci Filipa Pešána inkasovali v oslabení až štyrikrát. Český tím naposledy prehral prvé dva zápasy na šampionáte v roku 1991.Švajčiari odohrajú svoj druhý zápas na MS v nedeľu o 19.15 SELČ proti Dánsku. Čechov čakajú v pondelok o 19.15 Bielorusi.Úvodné šance Smejkala a Hischiera ako keby naznačili, že sa zápas bude niesť v ofenzívnom duchu, ale gólových šancí napokon prvá tretina veľa nepriniesla. Hronkove nebezpečné nahodenie kryl Genoni a v 15. minúte pokryl švajčiarsky brankár aj pokus Zadinu. V následnej presilovke však nestačil na strelu Chytila a Česi viedli. Početnú výhodu potom využili aj Švajčiari, Hofmann prepálil Hrubca od modrej čiary.V druhej tretine mali prvé šance Šustr a Hofmann, ale najväčšiu Čech Flek. V samostatnom nájazde však neuspel. Čechov táto premárnená príležitosť mrzela o to viac, že vzápätí poslal Švajčiarov do vedenia Meier. To už postupne Helvéti preberali opraty zápasu do rúk, výborne korčuľovali, Čechom robil veľké problémy aj ich forčeking. Andrighetto v ďalšej šanci ešte neuspel, ale Scherwey už áno a poslal svoj tím do dvojgólového vedenia.V tretej tretine vymenil Hrubca v bránke Will, tréner Pešán urobil zmeny aj v útokoch. V prvej šanci sa ocitol Stránský, ale Genoni vytiahol ďalší skvelý zákrok. Česi častejšie strieľali, ale mohli prehrávať vyšším rozdielom, Willa zachránila pravá žrď po strele Hofmanna. O pár minút neskôr však v podobnej pozícii mieril Meier presne a aj keď dal neskôr Čechom nádej Smejkal, Hofmann svojim druhým gólom spečatil zaslúžený triumf Švajčiarov.