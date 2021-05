Česi pôjdu do Rigy so šiestimi hráčmi z NHL

Nominácia Česka na MS 2021:



Brankári: Šimon Hrubec (Avangard Omsk), Petr Kváča (Liberec), Roman Will (Severstaľ Čeľabinsk).



Obrancovia: David Musil (Třinec), David Sklenička (Jokerit Helsinki), Libor Šulák (Kärpät Oulu), Andrej Šustr (Červená hviezda Kchun-lun), Ondřej Vitásek (Liberec), Michal Moravčík (Tappara Tampere), Filip Hronek (Detroit Red Wings), Libor Hájek (NY Rangers), Lukáš Klok (Lukko Rauma).



Útočníci: Adam Musil, Radan Lenc (obaja Liberec), Matěj Stránský, Michal Špaček (obaja Třinec), Matěj Blümel, Tomáš Zohorna (obaja Pardubice), Jakub Flek (Karlove Vary), Robin Hanzl, Lukáš Radil (obaja Spartak Moskva), Jiří Sekáč (Avangard Omsk), Jiří Smejkal (Tappara Tampere), Filip Zadina, Jakub Vrána (obaja Detroit Red Wings), Filip Chytil (NY Rangers), Jan Kovář (Zug), Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks).

Praha 16. mája (TASR) - Českí hokejisti pocestujú na MS do Rigy so šiestimi hráčmi z NHL. Tréner Filip Pešán nominoval aj desať účastníkov z domácej súťaže a siedmich z KHL. Kapitánom bude Jan Kovář, asistentmi Filip Hronek a Tomáš Zohorna.Zo zámoria bude Pešánovi k dispozícii trojica z Detroitu, obranca Hronek a útočníci Filip Zadina, Jakub Vrána, doplnia ich Libor Hájek a Filip Chytil z NY Rangers a Dominik Kubalík z Chicaga.V 28-člennom kádri sú traja brankári, deväť obrancov a šestnásť útočníkov. Pešán po sobotnom záverečnom zápase Českých hokejových hier s Ruskom vyradil trojicu Hynek Zohorna, Rudolf Červený a Jan Ščotka.povedal Pešán podľa portálu iDnes.cz.Česi figurujú v A-skupine spolu so Slovákmi. "Federálne" derby je na programe 1. júna od 19.15 h.