Česi postúpili do semifinále MS18, Fínov zdolali 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

O medaily si zahrajú po štyroch rokoch.

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Hokejisti Česka do 18 rokov sú prvými semifinalistami MS 2026. V prvom štvrťfinále zdolali v Bratislave rovesníkov z Fínska 2:1 a o medaily si zahrajú po štyroch rokoch. Ich súper v boji o finále bude známy po odohratí všetkých stredajších duelov.

V elitnej kategórii sa udržali Nóri, ktorí v zápase o udržanie zdolali Nemcov 4:3. Nóri otočili priebeh v záverečných dvoch minútach tretej tretiny, keď skórovali dvakrát v priebehu 52 sekúnd. Oba góly strelil Niklas Aaram Olsen, ktorý tak spečatil hetrik.



MS do 18 rokov - štvrťfinále:

Česko - Fínsko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 8. Klaus, 40. Cifka - 25. Fugleberg



o udržanie:

Nemecko - Nórsko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Góly: 27. a 33. Calce, 54. Becker - 21., 59. a 60. Aaram-Olsen, 14. Saether

/Nóri sa zdržali v elitnej kategórii, Nemci zostúpili do 1.A divízie MS/
