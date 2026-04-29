Česi postúpili do semifinále MS18, Fínov zdolali 2:1
O medaily si zahrajú po štyroch rokoch.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Hokejisti Česka do 18 rokov sú prvými semifinalistami MS 2026. V prvom štvrťfinále zdolali v Bratislave rovesníkov z Fínska 2:1 a o medaily si zahrajú po štyroch rokoch. Ich súper v boji o finále bude známy po odohratí všetkých stredajších duelov.
V elitnej kategórii sa udržali Nóri, ktorí v zápase o udržanie zdolali Nemcov 4:3. Nóri otočili priebeh v záverečných dvoch minútach tretej tretiny, keď skórovali dvakrát v priebehu 52 sekúnd. Oba góly strelil Niklas Aaram Olsen, ktorý tak spečatil hetrik.
MS do 18 rokov - štvrťfinále:
Česko - Fínsko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 8. Klaus, 40. Cifka - 25. Fugleberg
o udržanie:
Nemecko - Nórsko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly: 27. a 33. Calce, 54. Becker - 21., 59. a 60. Aaram-Olsen, 14. Saether
/Nóri sa zdržali v elitnej kategórii, Nemci zostúpili do 1.A divízie MS/
