Česi prehrali na Faerských ostrovoch 1:2, Holanďania víťazne
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti prehrali vo svojom siedmom vystúpení v európskej kvalifikácii MS 2026 na Faerských ostrovoch 1:2. O cennom triumfe domácich rozhodol v 81. minúte Martin Agnarsson. Česi sú v neúplnej tabuľke druhí o skóre za Chorvátmi, ktorí však odohrali o dva zápasy menej a večer nastúpili proti Gibraltáru.
V Torshavne čakali diváci na prvú šancu do 44. minúty. Matěj Vydra po brejku hostí minul bránku a v závere polčasu sa neujala ani strela Václava Jemelku. Tréner Čechov Ivan Hašek urobil cez prestávku dve zmeny, no v 67. minúte udreli domáci, keď Hanus Sorensen nadviazal na dvojgólový zápis proti Čiernej Hore. V 78. minúte vyrovnal striedajúci Adam Karabec. O tri minúty neskôr však Agnarsson potrestal zmätky v obrane hostí a rozhodol o tom, že pred záverečným duelom v skupine strácajú Faerčania na Čechov iba bod. Stále tak živia teoretickú šancu na baráž.
Holanďania zdolali Fínsko 4:0 a so 16 bodmi si upevnili post lídra G-skupiny. V amsterdamskej aréne Johana Cruyffa sa ujali vedenia už v 8. minúte, keď sa presadil Donyell Malen. V 17. minúte zvýšil náskok „Oranjes“ Virgil van Dijk a v závere polčasu zasadil Fínom tretí úder Memphis Depay, ktorý premenil pokutový kop. V 84. minúte uzavrel skóre Cody Gakpo.
Škoti potvrdili úlohu favorita v domácom dueli s Bieloruskom v Hampden Parku a po víťazstve 2:1 sa dostali na čelo C-skupiny pred Dánsko, ktoré od 20.45 h privítalo Grécko. Za tromi bodmi nasmeroval ostrovanov útočník Che Adams, poistku pridal Scott McTominay. Bielorusi v nadstavenom čase už iba skorigovali.
Futbalisti Cypru si pripísali na konto druhé víťazstvo v kvalifikácii. V dueli H-skupiny uspeli v nedeľu na pôde San Marína jednoznačne 4:0. V neúplnej tabuľke sa so ziskom ôsmich bodov posunuli na tretie miesto pred Rumunsko, ktoré večer čakal domáci súboj s lídrom skupiny Rakúskom. San Maríno je bez bodu posledné.
európska kvalifikácia MS 2026
C-skupina:
Škótsko - Bielorusko 2:1 (1:0)
Góly: 17. Adams, 84. McTominay- 90+6. Kuczko
tabuľka:
1. Škótsko 4 3 1 0 7:2 10
2. Dánsko 3 2 1 0 9:0 7
3. Grécko 3 1 0 2 6:7 3
4. Bielorusko 4 0 0 4 2:15 0
G-skupina:
Holandsko - Fínsko 4:0 (3:0)
Góly. 9. Malen, 17. Van Dijk, 38. Depay (z 11 m), 84. Gakpo
tabuľka:
1. Holandsko 6 5 1 0 22:3 16
2. Poľsko 5 3 1 1 8:4 10
3. Fínsko 7 3 1 3 8:12 10
4. Litva 6 0 3 3 6:9 3
5. Malta 6 0 2 4 1:16 2
H-skupina:
San Maríno - Cyprus 0:4 (0:1)
Góly: 10. Loizou, 60. Andreou, 67. Kastanos (z 11 m), 79. Kakoullis
tabuľka:
1. Rakúsko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a Hercegovina 6 4 1 1 13:5 13
3. Cyprus 7 2 2 3 11:9 8
4. Rumunsko 5 2 1 2 10:6 7
5. San Maríno 7 0 0 7 1:24 0
L-skupina:
Faerské ostrovy - Česko 2:1 (0:0)
Góly: 67. Sorensen, 81. Agnarsson - 78. Karabec
tabuľka:
1. Chorvátsko 5 4 1 0 17:1 13
2. Česko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Čierna Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. Gibraltár 5 0 0 5 2:17 0
