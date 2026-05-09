Sobota 9. máj 2026
Česi prehrali na Švédskych hokejových hrách s Fínskom 2:3

Českí hokejisti Petr Sikora and Kristian Reichel sa tešia z gólu počas zápasu Česko – Švédsko na Švédskych hokejových hrách vo švédskom Ängelholme 7. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ängelholm 9. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zdolali v sobotnom zápase na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme výber Česka 3:2. Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4:5 pp v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3:1 proti Švédom.



Švédske hokejové hry /Ängelholm, Švéd./:

Fínsko – Česko 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. Lehtonen (Hämeenaho) – 30. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (Voženílek)
