Česi prehrali na Švédskych hokejových hrách s Fínskom 2:3
Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3:1 proti Švédom.
Autor TASR
Ängelholm 9. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zdolali v sobotnom zápase na Švédskych hokejových hrách v Ängelholme výber Česka 3:2. Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4:5 pp v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3:1 proti Švédom.
Švédske hokejové hry /Ängelholm, Švéd./:
Fínsko – Česko 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
5. Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho), 15. Aku Räty (Puhakka, Päivärinta), 55. Lehtonen (Hämeenaho) – 30. Kubalík (Tomášek, Hovorka), 33. Tomášek (Voženílek)
