Futbalisti Česka prehrali vo Walese

Hráč Walesu Gareth Bale (v pozadí druhý zľava) nepremieňa gólovú šancu vo futbalovom zápase E-skupiny kvalifikácie na MS 2022 Wales - Česko v Cardiffe 30. marca 2021. Foto: TASR/AP

kvalifikácia MS 2022



A-skupina:



Baku



Azerbajdžan - Srbsko 1:2 (0:1)



Góly: 59. Machmudov (z 11 m) – 16. a 81. Mitrovič







Luxemburg



Luxembursko - Portugalsko 1:3 (1:1)



Góly: 31. Rodrigues - 45+2. Jota, 51. Ronaldo, 80. Palhinha, ČK: 87. Chanot (Lux.) po 2. ŽK







E-skupina:



Leuven



Belgicko - Bielorusko 8:0 (4:0)



Góly: 38. a 76. Trossard, 17. a 89. Vanaken, 14. Batshuayi, 42. Doku, 49. Praet, 70. Benteke







Cardiff



Wales - Česko 1:0 (0:0)



Gól: 82. James, ČK: 77. Roberts po 2. ŽK - 49. Schick







G-skupina:



Gibraltár



Gibraltár - Holandsko 0:7 (0:1)



Góly: 61. a 88. Depay, 42. Berghuis, 55. L. de Jong, 62. Wijnaldum, 64. Malen, 85. van de Beek







Podgorica



Čierna Hora - Nórsko 0:1 (0:1)



Gól: 35. Sörloth







Istanbul



Turecko - Lotyšsko 3:3 (2:1)



Góly: 2. Karaman, 33. Calhanoglu, 52. B. Yilmaz (z 11 m) – 35. Savalnieks, 58. Uldrikis, 79. Ikaunieks

Bratislava 31. marca (TASR) - Českí futbaloví reprezentanti utrpeli prvú prehru v kvalifikácii MS 2022, v utorkovom dueli F-skupiny podľahli v Cardiffe domácemu Walesu 0:1. Úradujúci majstri Európy Portugalci nedopustili prekvapenie a otočili duel A-skupiny v Luxembursku, kde vyhrali aj vďaka gólu Cristiana Ronalda 3:1. Ďalší favoriti si pripísali vysoké víťazstvá, Belgičania rozdrvili Bielorusko 8:0, Holanďania rozstrieľali domáci Gibraltár 7:0.Portugalci prehrávali v Luxemburgu od 31. minúty po hlavičke Gersona Rodriguesa, no ešte pred odchodom do šatní sa o vyrovnanie postaral rovnako hlavou Diogo Jota, ktorý dal svoj tretí gól v treťom zápase bojov o MS. V 51. minúte si otvoril strelecký účet v kvalifikácii Cristiano Ronaldo, ktorý sa presadil zblízka po centri Joaa Cancela. Výhru favorita poistil desať minút pred koncom Palhinha. Domáci, ktorí dohrávali duel s 10 hráčmi po vylúčení Chanota, sa tak nepostarali o ďalšiu senzáciu po tom, čo v úvodnom kvalifikačnom vystúpení vyhrali v Írsku 1:0.Európski šampióni vedú skupinu so siedmimi bodmi, rovnaký počet bodov nazbierali aj druhí Srbi, ktorí zvíťazili v Baku nad Azerbajdžanom 2:1. O oba góly hostí sa postaral Aleksandar Mitrovič, víťazný strelil v 81. minúte. Za domácich skóroval z pokutového kopu Emin Mahmudov. Azerbajdžan je bez bodu na poslednom piatom mieste.Na čele E-skupiny sú sedembodoví Belgičania, ktorí na domácej pôde v Leuvene rozdrvili Bielorusko 8:0, hoci v zápase šetrili viaceré opory. Líder rebríčka FIFA nedal súperovi žiadnu šancu, už v prvom polčase mu nasúkal štyri góly. Po dva presné zásahy strelili Leandro Trossard a Hans Vanaken.V druhom zápase "éčka" Wales pokoril Česko 1:0 vďaka gólovej hlavičke Daniela Jamesa z 82. minúty a pripísal si premiérové body do tabuľky. Oba tímy dohrávali zápas s desiatimi hráčmi. V úvode druhého polčasu sa Patrik Schick zahnal rukou do tváre Connora Robertsa a videl červenú kartu, v 77. minúte sa predčasne porúčal z ihriska aj Roberts, ktorý trafil lakťom do tváre Lukáša Provoda a dostal druhú žltú kartu.Prvé body nečakane stratili Turci. Tí doma iba remizovali s Lotyšskom 3:3, hoci viedli 2:0 i 3:1. Hráči z krajiny polmesiaca vedú G-skupinu so siedmimi bodmi, o bod pred trojicou Holandsko, Čierna Hora a Nórsko. Holanďania triumfovali nad Gibraltárom 7:0 aj vďaka dvom gólom Memphsia Depaya. Čierna Hora nestačila v Podgorici na Nórsko, ktorému podľahla 0:1. O víťazstve "vikingov" rozhodol V 35. minúte Alexander Sörloth po dravom prieniku Mohameda Elyounoussiho.