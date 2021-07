Česi proti Dánsku na ME aj s kapitánom Daridom

Baku 2. júla (TASR) - Kapitán českej futbalovej reprezentácie Vladimír Darida je pripravený nastúpiť v sobotňajšom štvrťfinálovom zápase EURO 2020 proti Dánsku.



Tridsaťročný stredopoliar vynechal osemfinálový duel s Holandskom po tom, čo si minulý piatok na tréningu poranil nohu.



"Môžem s pokojným svedomím povedať, že som stopercentne pripravený na zápas. Včera som bez problémov absolvoval celý tréning. Kondične by to u mňa nemal byť žiadny problém, pretože predtým bolo dosť zápasov," citoval slová hráča Herthy Berlín internetový portál eurofotbal.cz.



Darida je so 75 reprezentačnými štartmi najskúsenejším hráčom českého výberu.