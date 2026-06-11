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PREHĽAD MS: Česi proti Kórei vo forme, Bae zrejme nenastúpi
Dvadsaťdvaročný stredopoliar Jun-ho zo Stoke City vynechal štvrtkové víťazstvo 1:0 nad Salvádorom a trénoval individuálne.
Autor TASR
Guadalajara 11. júna (TASR) - Kórejský futbalista Bae Jun-ho pravdepodobne nenastúpi v piatkovom úvodnom zápase svojej reprezentácie na majstrovstvách sveta proti Česku v Guadalajare. Stredopoliar sa stále zotavuje zo zranenia členka, ktoré utrpel pred desiatimi dňami pri víťazstve 5:0 v príprave nad Trinidad a Tobago. Česi vstupujú do turnaja povzbudení šiestimi víťazstvami v kvalifikačných a prípravných zápasoch. Prišli po kríze z konca minulého roka, keď prehrali s Faerskými ostrovmi. Piatkový duel je na programe o 4.00 SELČ.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar Jun-ho zo Stoke City vynechal štvrtkové víťazstvo 1:0 nad Salvádorom a trénoval individuálne. Je čoraz menej pravdepodobné, že bude pripravený na úvodný duel A-skupiny proti tímu Miroslava Koubka. Patrí medzi najmladších hráčov v kádri trénera Hong Myung-boa a očakáva sa, že mužstvu dodá mladícku energiu. Kórejčania sa počas ázijskej kvalifikácie trápili, napokon si však zabezpečili jedenástu účasť na MS za sebou. Na šampionáte v roku 2022 postúpili do osemfinále. Hwang Hee-chan vtedy strelil v nadstavenom čase víťazný gól proti Portugalsku, ktorý posunul jeho tím do vyraďovacej fázy. Útočník Wolverhamptonu by rád podobný moment zažil aj na nadchádzajúcom turnaji. „Keby sa mi podarilo niečo podobné, bolo by to skvelé pre mňa aj pre celý tím,“ povedal Hwang, ktorý sa predstaví na svojich tretích MS. „Tvrdo pracujem, aby som mohol zažiť ďalší takýto moment. Každý zápas je dôležitý, no ten prvý obzvlášť,“ dodal hrotový útočník.
Prehra na Faerských ostrovoch bola najslabšou chvíľou dovtedy nepresvedčivej českej kvalifikácie a viedla k angažovaniu 74-ročného Koubka. Ten doviedol Česko cez play off k prvej účasti na MS od roku 2006. Jeho tím sa bude snažiť uplatniť proti Kórejčanom svoju fyzickú prevahu. Spoliehať sa môžu aj na 199 cm vysokého hrotového útočníka Tomáša Chorého zo Slavie Praha, ktorý skóroval hlavou pri víťazstve 3:1 nad Guatemalou v prípravnom zápase. Dôležitá bude aj organizačná disciplína. Koubek je presvedčený, že po viacerých nedorozumeniach v obrane počas víťazstva nad Guatemalou sa musí mužstvo v tomto smere zlepšiť. „Niektoré riešenia v obrane neboli úplne dôrazné, to je pravda. V osobných súbojoch sme mali byť rozhodnejší. Dopustili sme sa niekoľkých zaváhaní,“ zhodnotil Koubek. Česi dúfajú, že gól Patrika Schicka proti Guatemale naznačil návrat útočníka Bayeru Leverkusen a najlepšieho strelca ME 2020 do formy. Ďalšou skúsenou možnosťou v ofenzíve je Adam Hložek z Hoffenheimu. Koubek sa bude opierať aj o stredopoliara Tomáša Součka z West Hamu a 35-ročného Vladimíra Daridu. Ten sa po dobrých výkonoch v drese Hradca Králové v tejto sezóne vrátil do reprezentácie po takmer piatich rokoch a mužstvu má priniesť skúsenosti a stabilitu.
Tímy sa stretnú vo štvrtom zápase, prvom od júna 2016 a premiérovom ostrom. Oba majú z týchto meraní síl na konte po jednej výhre, prvý duel v máji 1998 sa skončil remízou. V pozícii miernych favoritov sú Kórejci, ktorí by tak mali v ďalšej konkurencii domáceho Mexika a JAR aj postúpiť do play off. Česi sú silným adeptom na šestnásťfinále na základe tabuľky tretích tímov. Štadión v Guadalajare, postavený na vyvýšenom mieste a navrhnutý v guľovitom štýle pripomínajúcom koloseum, patrí medzi najpútavejšie dejiská zápasov MS 2026. Otvorili ho v roku 2010 a počas sezóny na ňom hráva svoje domáce stretnutia klub C.D. Guadalajara. Bol jedným z hlavných dejísk MS hráčov do 17 rokov v roku 2011 a v tom istom roku hostil aj Panamerické hry.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar Jun-ho zo Stoke City vynechal štvrtkové víťazstvo 1:0 nad Salvádorom a trénoval individuálne. Je čoraz menej pravdepodobné, že bude pripravený na úvodný duel A-skupiny proti tímu Miroslava Koubka. Patrí medzi najmladších hráčov v kádri trénera Hong Myung-boa a očakáva sa, že mužstvu dodá mladícku energiu. Kórejčania sa počas ázijskej kvalifikácie trápili, napokon si však zabezpečili jedenástu účasť na MS za sebou. Na šampionáte v roku 2022 postúpili do osemfinále. Hwang Hee-chan vtedy strelil v nadstavenom čase víťazný gól proti Portugalsku, ktorý posunul jeho tím do vyraďovacej fázy. Útočník Wolverhamptonu by rád podobný moment zažil aj na nadchádzajúcom turnaji. „Keby sa mi podarilo niečo podobné, bolo by to skvelé pre mňa aj pre celý tím,“ povedal Hwang, ktorý sa predstaví na svojich tretích MS. „Tvrdo pracujem, aby som mohol zažiť ďalší takýto moment. Každý zápas je dôležitý, no ten prvý obzvlášť,“ dodal hrotový útočník.
Prehra na Faerských ostrovoch bola najslabšou chvíľou dovtedy nepresvedčivej českej kvalifikácie a viedla k angažovaniu 74-ročného Koubka. Ten doviedol Česko cez play off k prvej účasti na MS od roku 2006. Jeho tím sa bude snažiť uplatniť proti Kórejčanom svoju fyzickú prevahu. Spoliehať sa môžu aj na 199 cm vysokého hrotového útočníka Tomáša Chorého zo Slavie Praha, ktorý skóroval hlavou pri víťazstve 3:1 nad Guatemalou v prípravnom zápase. Dôležitá bude aj organizačná disciplína. Koubek je presvedčený, že po viacerých nedorozumeniach v obrane počas víťazstva nad Guatemalou sa musí mužstvo v tomto smere zlepšiť. „Niektoré riešenia v obrane neboli úplne dôrazné, to je pravda. V osobných súbojoch sme mali byť rozhodnejší. Dopustili sme sa niekoľkých zaváhaní,“ zhodnotil Koubek. Česi dúfajú, že gól Patrika Schicka proti Guatemale naznačil návrat útočníka Bayeru Leverkusen a najlepšieho strelca ME 2020 do formy. Ďalšou skúsenou možnosťou v ofenzíve je Adam Hložek z Hoffenheimu. Koubek sa bude opierať aj o stredopoliara Tomáša Součka z West Hamu a 35-ročného Vladimíra Daridu. Ten sa po dobrých výkonoch v drese Hradca Králové v tejto sezóne vrátil do reprezentácie po takmer piatich rokoch a mužstvu má priniesť skúsenosti a stabilitu.
Tímy sa stretnú vo štvrtom zápase, prvom od júna 2016 a premiérovom ostrom. Oba majú z týchto meraní síl na konte po jednej výhre, prvý duel v máji 1998 sa skončil remízou. V pozícii miernych favoritov sú Kórejci, ktorí by tak mali v ďalšej konkurencii domáceho Mexika a JAR aj postúpiť do play off. Česi sú silným adeptom na šestnásťfinále na základe tabuľky tretích tímov. Štadión v Guadalajare, postavený na vyvýšenom mieste a navrhnutý v guľovitom štýle pripomínajúcom koloseum, patrí medzi najpútavejšie dejiská zápasov MS 2026. Otvorili ho v roku 2010 a počas sezóny na ňom hráva svoje domáce stretnutia klub C.D. Guadalajara. Bol jedným z hlavných dejísk MS hráčov do 17 rokov v roku 2011 a v tom istom roku hostil aj Panamerické hry.
Piatok, 12. júna, 4.00 (SELČ)
Štadión Akron (Guadalajara)
A-skupina, 1. kolo
Kórejská republika - Česko, rozhodujú: Omar - Abouelregal, Taha (všetci Eg.)
Predpokladané zostavy:
Kór. republika: Kim Seung-gyu - Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk - Seol Young-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Tae-seok - Lee Dong-gyeong, Lee Kang-in - Son Heung-min
Česko: Kovář - Coufal, Douděra, Holeš, Krejčí, Zelený - Souček, Sadílek - Hložek, Šulc, Schick
Štadión Akron (Guadalajara)
A-skupina, 1. kolo
Kórejská republika - Česko, rozhodujú: Omar - Abouelregal, Taha (všetci Eg.)
Predpokladané zostavy:
Kór. republika: Kim Seung-gyu - Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk - Seol Young-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Tae-seok - Lee Dong-gyeong, Lee Kang-in - Son Heung-min
Česko: Kovář - Coufal, Douděra, Holeš, Krejčí, Zelený - Souček, Sadílek - Hložek, Šulc, Schick