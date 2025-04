Česi proti Slovákom ukázali kvalitu, Országh: Musíme byť lepší

Ostrava 24. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti pocítili kvalitu Čechov a v príprave na MS si pripísali štvrtú prehru. Úradujúci majstri sveta dominovali v Ostrave - Porube takmer vo väčšine zápasu, triumfovali 4:0 a vo štvrtom z piatich prípravných duelov si udržali čisté konto. Podľa trénera Vladimíra Országha bol od druhej tretiny súper jasne lepší a ak chce byť mužstvo konkurencieschopné, musí sa prispôsobiť tomuto „levelu“.



„Prvá tretina bola solídna a najlepšia z našej strany. Škoda toho gólu, čo sme dostali pred koncom. Ale od druhej časti tam jednoducho bola dominancia českého mužstva. Často nás zatvorili v pásme, nestihli sme prestriedať. Prehrávali sme súboje, čo bol najväčší rozdiel medzi nami. Oni sa tlačili do brány, rýchlo otáčali hru. Aj s tým sme mali problém. Hlavne tá druhá tretina nás stála strašne veľa síl. Oni prestriedali, mali bližšie striedačku, my sme sa tam trošku ´varili´. Česi ukázali svoju kvalitu,“ povedal kormidelník Slovenska.



Tím nevyužili dve presilové hry, v ktorých sa nevedel vyrovnať s defenzívou súpera. Najväčšiu šancu mal v druhej časti Martin Faško-Rudáš, ktorý išiel sám na Josefa Kořenářa, trafil však hornú konštrukciu bránky. „Samozrejme, treba uznať kvalitu českého mužstva, ktoré je naozaj ´našliapané´. Už teraz majú veľmi kvalitný tím, ale my musíme byť lepší. Musíme sa odraziť od tej prvej tretiny, pretože podobné mužstvá nás čakajú na MS. Ak tam chceme uspieť a byť konkurencieschopní, musíme sa zlepšiť a hlavne sa prispôsobiť tomuto levelu,“ zdôraznil Országh. Ten prebral taktovku po Craigovi Ramsaym, ktorému zdravotný stav po zápale pľúc neumožňuje účasť na šampionáte.



V zostave chýbali útočníci Róbert Lantoši a Michal Krištof. „Robo zajtra bude hrať. Krištof má nejaké veci, ktoré si musí doriešiť a bude pripravený budúci týždeň.“ Česi prestrieľali súpera 40:20 a mali šance pridať aj viac gólov. Slovákov však viackrát podržal brankár Adam Húska, ktorý tak nadviazal na výkon s Nemeckom, keď dosiahol čisté konto. Országh ho po stretnutí pochválil a vyjadril sa aj k pozitívam: „Prvá tretina bola fajn. Tam to bolo vyrovnané. Dobre sme korčuľovali a nepúšťali sme Čechov do nejakých väčších šancí. Samozrejme, Adam mal niekoľko kľúčových zákrokov a hlavne kvôli nemu sme boli ešte v tretej tretine stále v hre. Stále to bolo o jednom góle, keď sme prehrávali len 0:2, ale to je tak asi všetko.“