Česi prvýkrát mimo osmičky, Hrubec: Už dávno nie sme veľmoc

Peking 15. februára (TASR) - Neúčasť vo štvrťfinále je pre český hokej najhorší výsledok na ZOH v ére samostatnosti. Viacerí hráči po zápase naznačili, že tento výsledok dokumentuje, že Česko už nepatrí k hokejovým veľmociam. Bývalý obranca Jiří Šlégr sa pre sport.cz vyjadril, že kvalita českým hráčom nechýbala, musia sa však naučiť vyhrávať dôležité zápasy.



Zverenci trénera Filipa Pešána prehrali kvalifikačný zápas o postup medzi osmičku najlepších so Švajčiarskom 2:4 a turnaj sa pre nich skončil. V 1. tretine sa síce ujali vedenia 1:0, ale dva góly Švajčiarov v rozpätí 13 sekúnd naklonili misky váh na stranu súpera. Švajčiari postupne zvýšili náskok na 4:1 a Červenkov gól v 56. minúte už len upravil výsledok.



Olympiáda v Pekingu bola pre Česko ôsma od rozdelenia Československa v roku 1994. Po zlate z Nagana (1998) a bronze z Turína (2006) prišiel ústup z medailových pozícií. Na ZOH pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bol český tím blízko k cennému kovu, ale zápas o bronz s Kanadou prehral 4:6. Čakanie na medailu z vrcholného podujatia trvá od roku 2012, keď si Česi z Helsínk odniesli bronz. "Zlatá generácia je preč, ale určite na tom nie sme hokejovo tak zle, aby sme boli takto dlho bez medaily," citoval hokej.cz generálneho manažéra českého tímu Petra Nedvěda.



Česi sa prvýkrát v histórii samostatnej českej reprezentácie neprebojovali medzi osem najlepších mužstiev. Doteraz najhoršie umiestnenia na ZOH dosiahli v rokoch 2002 a 2010, keď obsadili 7. miesta. V Pekingu neskončia na lepšej ako 9. priečke. "Očakávania sú stále vysoké. To je do určitej miery správne. Keď sa vrátime domov, spravíme výstup z celého turnaja. Samozrejme, padne aj otázka o pokračovaní vo vedení reprezentácie," poznamenal Nedvěd.



Česi išli do Pekingu po sérii šiestich prehier na turnajoch vo Fínsku a Rusku. Aj preto nemali veľké očakávania, no prítomnosť 13 hráčov so skúsenosťami z NHL, ale aj skúsených lídrov Romana Červenku, Davida Krejčího či Vladimíra Sobotku dávali českým fanúšikom nádej na sľubný výsledok. Vypadnutie v kvalifikácii play off ním však nie je. "Verili sme v medailu, ale musíme byť pokornejší. Zlatá generácia je už preč. Samozrejme, že musíme mať v hlave túžbu po víťazstvách, ale už nepatríme k favoritom a veľmociam. Všetky doterajšie úspechy národného tímu nás formovali. Vďaka nim naša generácia začala hrať hokej. Teraz si však musíme naliať čistého vína," konštatoval brankár Šimon Hrubec.



TASR pripomína, že koniec českého hokejového tímu na ZOH v Pekingu prišiel symbolicky v deň, keď oslavuje najväčšia legenda českého hokeja Jaromír Jágr 50. narodeniny. Jeho dlhoročný klubový aj reprezentačný spoluhráč Jiří Šlégr sa v hodnotení vystúpenia českého tímu v Pekingu odmietol vyhovárať na šťastie. "To je nezmysel. Stále verím, že máme kvalitných hráčov. Prakticky všetci, ktorí tam boli, hrajú v kluboch v elitných formáciách. To znamená, že to nemôžu byť zlí hokejisti. Ako tím však musíme nájsť cestu ako vyhrávať takéto ťažké a kľúčové zápasy," poznamenal olympijský víťaz a majster sveta Šlégr. "Prvých 10 minút zápasu so Švajčiarskom bolo cítiť, že českí hráči veľkú chcú. Korčuľovali, hrali s pukom, no nedostávali sa do gólových šancí. Keď potom dostali dva góly krátko po sebe, tak sa vrátili k negatívnemu mysleniu. V takom momente prichádza na rad úloha trénera, ktorý musí tím zdvihnúť a postarať sa o to, aby neostalo v negatívnom móde," poznamenal Šlégr.



Zápasy zverencov Filipa Pešána pozorne sledoval a v ich hre mu chýbala jednoduchosť. "Musíme sa vrátiť k priamočiaremu hokeju. Potom okolo bránkoviska už môže prísť tá česká šikovnosť, ale najskôr sa však musíme dostať do blízkosti bránky. To sa príliš často nedialo," povedal hráč, ktorý štartoval na dvoch olympiádach a piatich MS. Okrem spomínaných titulov má aj bronzy z MS a ZOH. "Keď si zanalyzujeme veľké víťazstvá, tak zistíme, že vždy to začínalo od brankára. Ďalšia vec je, že z mužstva musí sršať, že si prišlo po medailu. Teraz mám pocit, že tím prišiel so strachom, že neuspeje. Ak príde s takouto myšlienkou, tak prehral už na začiatku," upozornil Šlégr.



Pre 44-ročného trénera Filipa Pešána boli ZOH v Číne druhá vrcholná akcia v pozícii hlavného trénera. Na MS v Rige vypadol jeho tím vo štvrťfinále. V Pekingu sa v ňom nepredstaví vôbec: "V skupine sme odohrali dobré zápasy, ale asi nie je náhoda, že sme posledných 15 či koľko rokov nezískali medailu. To si nemyslím, že je úplná náhoda."